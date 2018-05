Pedro Silva foi o vencedor masculino em stroke play (categoria Ouro), entre 60 concorrentes, do 3.º Torneio Circuito Cashback World, que se jogou este fim-de-semana em três voltas no Oporto Golf Club, em Espinho. E que triunfo! O jovem do CG Miramar liderou do princípio ao fim e travou na última volta um enorme duelo com o vice-campeão nacional Vítor Lopes (CG Vilamoura), com ambos os jogadores a concluírem com 65, 6 abaixo do Par 71.

Foi o mais importante triunfo da sua carreira golfística e o segundo de âmbito nacional, dois anos depois do êxito no Campeonato Nacional de 2.ªs Categorias. Totalizou 204 pancadas (70-69-65), 9 abaixo do Par, para ganhar com duas de vantagem sobre Vítor Lopes (72-69-65). Daniel da Costa Rodrigues (Miramar) foi terceiro com 213 (72-71-70), Afonso Girão (Oporto) quarto com 216 (73-75-68) e Cristiano Marcelo (Espiche) completou o top-5 com 220 (75-75-70).

“O Vítor [Lopes] teve um bocado de azar nos putts, podia ter feito um resultado melhor, eu também, mas foi muito bom”, afirmou Pedro Silva ao Gabinete de Imprensa da FPG. “Esta semana estive com o treinador Nelson Ribeiro, que me disse que o meu problema não estava no swing, mas nas decisões que andava a tomar em campo. É uma vitória que me dá ânimo e vontade de trabalhar mais, e que pode abrir-me algumas portas importantes.”

Pedro Silva e Leonor Bessa, os vencedores em stroke play © FILIPE GUERRA/GOLFTATTOO/FPG

Pedro Silva foi o terceiro jogador de Miramar a vencer o stroke play da prova masculina no Circuito Cashback World, depois de Daniel da Costa Rodrigues (1.º Torneio, no Penina Hotel & Golf Resort) e de Pedro Lencart (2.º Torneio, no Ribagolfe 1). Jogando com handicap scratch (0), ganhou também na categoria Prata (net), mas como os prémios não são acumuláveis coube a Carlos Conceição (Morgado), segunda na tabela, ficar com o respetivo troféu, com 213 pancadas (71-71-71).

Na prova feminina de stroke play, Leonor Bessa alcançou o seu primeiro triunfo da época no Circuito Cashback World, uma semana depois de se ter sagrado bicampeã nacional amadora em Ribagolfe com 22 pancadas de vantagem sobre Sara Gouveia (Clube Laranjas). Desta vez, em Espinho, somou 218 (-73-75-70) para deixar a sua mais próxima oponente, Sofia Barroso Sá (76-77-75), da Quinta do Peru, a 10 pancadas de distância. Leonor Medeiros (77-78-79), também da Quinta do Peru, e Beatriz Themudo (79-78-77), do clube Oeiras, partilharam o terceiro posto com 234.

Sofia Barroso Sá, 8,0 de handicap, foi a vencedora em Prata, com 204 (68-69-67).

O próximo torneio do Circuito Cashback World joga-se a 21 e 22 de Julho, no Boavista Golf Resort, em Lagos, Algarve.

Veja mais em www.golftattoo.com

