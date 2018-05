O Sporting sagrou-se neste domingo bicampeão nacional de futebol feminino, ao vencer o Valadares Gaia, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, por 4-1, em jogo da 21.ª e penúltima jornada do campeonato.

O Sporting, que na última jornada joga com o A-dos-Francos, soma 59 pontos, mais seis do que o Sporting de Braga, que é segundo, que ainda joga neste domingo com a União Ferreirense.

A equipa "leonina", que ainda não somou qualquer derrota no campeonato e tem vantagem no confronto directo com as "arsenalistas", esteve a perder no jogo de hoje, depois de Lúcia Alves ter marcado para as visitantes, mas deu a volta ao marcador com golos de Diana Silva (35'), Carole Costa (38' e 71') e Ana Capeta (40').

No próximo fim de semana, o Sporting joga com o Estoril-Praia a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, encontro para o qual parte com uma vantagem de 1-0.

