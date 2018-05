A portuguesa Sara Moreira desistiu neste domingo na maratona de Praga, vencida por Galen Rupp, que estabeleceu o novo recorde dos Estados Unidos, de 2:06.07 horas, e pela queniana Bornes Jepkirui, em 2:24.19.

De acordo com o sítio oficial da corrida checa na Internet, a atleta do Sporting tem como último registo a passagem aos 25 quilómetros, após 1:28.07 horas, quando seguia no sétimo lugar.

Na prova masculina, Rupp impôs-se ao etíope Sisay Lemma (2:07.02) e ao etíope Stephen Kwelio (2:09.42), segundo e terceiro classificados, respectivamente, enquanto as etíopes Belaynesh Olija (2:25.13) e Amane Gobena (2:27.43) completaram o pódio feminino.

