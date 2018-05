Em clima de festa, Pinto da Costa, presidente do FC Porto, destacou o "trabalho notável" de Sérgio Conceição na obtenção do título de campeão de futebol, alcançado "contra muita gente".

"O momento H para o arranque da nossa vitória, desta conquista, foi a assinatura do contrato de Sérgio Conceição como treinador desta equipa de futebol. Bendita a hora em que fiz esta aposta consciente. Desde o primeiro dia acreditei que ele nos havia de levar à reconquista do título nacional”, disse o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, em declarações ao Porto Canal.

Pinto da Costa destacou a "confiança", o "amor" e a "determinação" que o treinador Sérgio Conceição transmitiu ao plantel e ao clube e considerou que esse foi o momento decisivo: "Nunca tive dúvidas de que íamos alcançar o que conseguimos esta noite", disse o presidente do FC Porto.

"Ele foi o grande vencedor, foi a principal mola que impulsionou toda esta onda, todo este mar azul e naturalmente para ele vão as minhas palavras", agradeceu Pinto da Costa, que também deixou uma palavra de apreço pelas claques “que tiveram um papel importantíssimo”.

"Nós temos que atingir os 88 pontos, neste momento isto [título nacional] não é a meta, mas uma meta volante. Queremos atingir o recorde de 88 pontos", disse Pinto da Costa, reservando agradecimentos a todo o staff portista.

"FC Porto, símbolo da cidade, região e país"

O presidente portista recordou o símbolo que constitui o FC Porto para a cidade, região e país, e dedicou a conquista a todos os que têm "vida difícil, sem muitas razões para festejar" e que "hoje saltam de alegria com a vitória do clube do coração". "É com o pensamento neles que nós trabalhamos, mais do que um clube, que o FC Porto seja portador de felicidade para essa gente", acrescentou o dirigente dos "dragões", desejando que esta noite "se repita por muitas vezes".

"Desfrutem, gozem e sejam felizes, esta noite e nos dias que se vão seguir. O FC Porto é campeão nacional contra muita gente", acrescentou Pinto da Costa, recordando que o clube é o legítimo representante na Liga dos Campeões de futebol.

"É o momento de festejar, reflectir, planear e tudo vamos fazer para que o FC Porto esteja no seu lugar que é o lugar de campeão", sustentou.

