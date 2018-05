João Sousa venceu neste domingo o Estoril Open ao derrotar o norte-americano Frances Tiafoe por dois sets a zero, com os parciais de 6-4 e 6-4. Sousa, melhor tenista português da actualidade e 68.º do mundo, escreveu assim mais uma página memorável na sua história como melhor tenista nacional de sempre, ao tornar-se no primeiro português a conquistar o mais importante torneio realizado em solo luso.

Naquela que foi a sua décima final numa competição ATP, João Sousa conseguiu o seu terceiro triunfo, o primeiro em terra batida, juntando o título do Estoril aos alcançados em Kuala Lumpur (2013) e Valência (2015).

“Não há palavras para descrever esta emoção. Foi um sonho tornado realidade, sempre quis vencer aqui em Portugal. É incrível todo o esforço, durante tantos anos...”, afirmou João Sousa, ainda no court principal do Clube de Ténis do Estoril, visivelmente emocionado.

“Queria agradecer à minha família e à minha equipa técnica, que estiveram sempre ao meu lado, nos bons e maus momentos, e sempre acreditaram em mim. Como é um dia especial, quero dedicar esta vitória à minha mãe. É uma vitória de todos nós, de todos os portugueses, de todos os que aqui estiveram. Obrigado pelo apoio e pelo carinho”, concluiu.

Até este domingo só Frederico Gil (quando, em 2010, jogou a final do “anterior” Estoril Open) tinha estado perto de vencer o único torneio ATP que se disputa em Portugal.

Sousa não deu hipóteses ao norte-americano Frances Tiafoe (64.º), que na primeira ronda do torneio tinha salvo três match points frente ao compatriota Tennys Sandgren e que chegou ao encontro decisivo do Estoril Open eliminando o campeão em título, Pablo Carreño Busta.

