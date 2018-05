Um pequeno incêndio deflagrou neste sábado na garagem da unidade hoteleira em Espinho onde está instalada a equipa do FC Porto, que neste sábado celebrou a conquista da I Liga portuguesa de futebol. à 1h30, o incêndio estava dominado, mas o hotel estava a ser evacuado.

A informação inicial da GNR dava conta de um incêndio na casa das máquinas do hotel, mas o CDOS do Porto confirmou ao PÚBLICO que o incêndio começou na garagem da unidade hoteleira, com uma viatura a arder.

De acordo com o JN, pela 1h30, os jogadores do FC Porto esperavam o desenrolar das operações dentro do autocarro da equipa.

Por precaução foi cortada a electricidade na unidade hoteleira e o autocarro dos "dragões" foi retirado da frente do hotel. Foram enviados para o local 39 operacionais e 13 viaturas.

