Os portugueses João Vieira e Miguel Rodrigues terminaram nos 50 primeiros lugares os 20 quilómetros marcha no Campeonato do Mundo de Nações em Marcha Atlética, em Taicang, China.

PUB

João Vieira, do Sporting, fez a prova em 1:26.59 horas, alcançando o 35.º lugar, enquanto Miguel Rodrigues, do Benfica, posicionou-se em 41.º lugar, com o tempo de 1:27.47 horas. Já Miguel Carvalho, também do Benfica, acabou a prova na 69.ª posição, em 1:32.41 horas.

A prova foi ganha pelo japonês Koki Ikeda (1:21.13 horas), cabendo ao chinês Wang Kaihua a medalha de prata (com mais nove segundos). O italiano Massimo Stano alcançou o bronze, depois de ter feito mais 20 segundos que o primeiro classificado.

PUB

Com três atletas nas sete primeiras posições, o Japão conquistou a medalha de ouro por equipas. A Itália ficou com a medalha de prata e a China conquistou o bronze.

PUB