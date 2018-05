Pela primeira vez na sua história, o D. Aves vai disputar duas épocas consecutivas na I Liga. A equipa avense, que esta temporada também já garantiu uma presença inédita na final da Taça de Portugal, derrotou neste domingo o Moreirense, por 3-0, e entrará na última jornada a salvo de qualquer percalço, ao contrário da formação de Moreira de Cónegos, que ainda não assegurou a permanência. Em posição complicada ficou o V. Setúbal, que caiu para os lugares de despromoção após ser derrotado no Estoril (2-1). Com este triunfo, os “canarinhos” mantêm-se na luta e vão disputar na última jornada uma “final” em Santa Maria da Feira.

Em Moreira de Cónegos, o vencedor do confronto entre Moreirense e D. Aves teria como prémio a manutenção na I Liga e a formação comandada por José Mota não deu hipóteses no terreno do seu vizinho. Guedes (11’), Tissone (48’) e Nildo Petrolina (58’) marcaram os golos dos avenses, que passaram a somar 34 pontos, ficando na 13.ª posição e matematicamente a salvo da zona de despromoção. O Moreirense, que somou a segunda derrota consecutiva, manteve os 32 pontos e na última ronda entrará no Estádio da Luz a precisar de um ponto para não ficar dependente dos resultados da concorrência.

Com a margem de erro reduzida a zero, o Estoril não falhou na recepção ao V. Setúbal, deixando os sadinos em maus lençóis. Após duas derrotas, os “canarinhos” alcançaram dois golos de vantagem (Nuno Pinto, na própria baliza, aos 5’, e Savio, aos 65’), mas perto do final o turco Emrah Bassan reduziu, fixando o marcador final em 2-1.

Com este resultado, o Estoril permanece na última posição, com os mesmos 29 pontos do V. Setúbal, que é 16.º, e do Paços de Ferreira, 17.º e penúltimo, que recebe nesta segunda-feira o Rio Ave, e menos um do que o Feirense, que na noite deste domingo visita o campeão FC Porto.





