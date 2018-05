Música

Señoritas sem saudades

Mitó e Sandra Baptista, cúmplices n'A Naifa, respondem há dois anos pelo nome de Señoritas. Foi assim que assinaram o álbum Acho Que É meu Dever Não Gostar, cujo sucessor acaba de chegar. Chama-se As Saudades Que Eu Não Tenho e traça numa dezena de canções "um retrato a preto, branco e cor – sem filtros – da vida de duas mulheres". O lançamento acontece na quinta-feira, no Porto, primeira paragem de uma digressão que passará também por Aveiro (dia 18), Coimbra (19), Lisboa (24) e São João da Madeira (25).

PORTO Maus Hábitos

Dia 10 de Maio, às 22h30.

Foto Mário Laginha Nuno Ferreira Santos

Música

Os Dias do Jazz

Em sala, mas também em locais como o recém-recuperado Palácio Belmarço ou o pátio do Seminário Episcopal de Faro, Os Dias do Jazz vivem-se na capital algarvia pelo quarto ano consecutivo. À excepção do brasileiro Jaques Morelenbaum Cello Samba Trio, que vem homenagear Tom Jobim no dia 18 de Maio, o alinhamento do festival é todo português, da abertura com Mário Laginha como convidado do Trio de Jazz de Loulé, dia 11, ao fecho com a guitarra de Norberto Lobo, a 20. Entre eles, ouvem-se o quarteto do baixista Marco Martins, com o guitarrista Florent Souchet, o trompetista Leon Baldesberger e o baterista Filipe Sequeira (dia 12); o encontro do contrabaixo de Zé Eduardo com o saxofone de Ricardo Toscano (13); e a desgarrada de guitarras dos irmãos André e Bruno Santos no projecto Mano a Mano (17).

FARO Teatro das Figuras, Club Farense, Palácio Belmarço e Pátio do Seminário

De 11 a 20 de Maio.

Bilhetes de 5€ a 15€

Foto João Tordo Miguel Manso

Literatura

A Oeste, por amor

Manhãs para os mais pequenos, tardes para apresentar livros, noites para conversar. Será este o ritmo da sétima edição do Livros a Oeste, regida pelo tema Por amor: Escrever, ler e viver. O festival lourinhanense recebe autores do universo propriamente literário, mas também de outros, garantindo a presença de nomes como Afonso Cruz, António-Pedro Vasconcelos, Eugénia Vasques, Eugénio Lisboa, Joana Amaral Dias, Joana Bertholo, João Tordo, Mário Cordeiro, Rui Zink, Tozé Brito ou Valter Hugo Mãe. No programa, alinhado por João Morales, há também animação de rua, teatro, exposições, workshops, uma speakers' corner, uma feira do livro e um jantar literário. O festival culmina num concerto da Lisbon Poetry Orchestra, grupo de músicos, poetas e actores que este ano saltou das tertúlias para o espectáculo-disco-livro-sketchbook Poetas Portugueses de Agora.

LOURINHÃ Vários locais

De 8 a 12 de Maio, a partir das 10h.

Grátis, excepto espectáculo de poesia para bebés (2€), jantar literário (10€) e concerto da Lisbon Poetry Orchestra (8€ a 10€)

Foto Manuel António Pina (1943-2012) Adriano Miranda

Teatro

Pina em Pé de Vento

A comemorar o seu 40.º aniversário, a Pé de Vento faz deste o momento para homenagear "o senhor que gostava muito de gatos e que adorava deixar as palavras a falar sozinhas": Manuel António Pina. O jornalista e escritor – que recebeu o Prémio Camões em 2011, um ano antes da sua morte – esteve na génese da companhia, que recorrentemente levou à cena textos seus. Agora, é o próprio quem está no centro da acção. O Senhor Pina é uma adaptação teatral do livro homónimo de Álvaro Magalhães, uma biografia em forma de episódios de ficção. Interpretada por Patrícia Queirós, Jorge Mota e Gilberto Bernardes, é encenada por João Luiz e conta com desenhos de Luiz Darocha (o ilustrador do livro) e vídeo de Hugo Moutinho (excerto do documentário Um Sítio onde Pousar a Cabeça).

PORTO Teatro Carlos Alberto

De 10 a 13 de Maio. Quinta às 21h; sexta, às 15h e 21h; sábado, às 19h; domingo, às 16h. Conversa pré-espectáculo com a equipa a 12 de Maio, às 15h.

Bilhetes a 10€

Foto DR

Teatro

Hospedado por Mota

Na Comuna, está alojada uma comédia negra, mordaz e (no seu tempo) polémica do dramaturgo inglês Joe Orton. João Mota adapta e encena O Hóspede, peça originalmente estreada em 1964, em Londres, que põe em causa a moral e os bons costumes. Conta a história de Xavier, um jovem manipulador e sem escrúpulos que aluga um quarto a dois irmãos. Carlos Paulo, Carlos Vieira de Almeida, Elsa Galvão e Hugo Franco compõem o elenco.

LISBOA Teatro da Comuna

Até 24 de Junho. Quarta a sábado, às 21h30; domingo, às 16h.

Bilhetes de 5 a 10€

