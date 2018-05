Um bebé de um ano e meio ficou em estado grave, neste sábado, na sequência de uma queda do segundo andar de um prédio em Lagos, disse à Lusa fonte do comando de Faro da PSP.

As circunstâncias em que ocorreu a queda do menino, de nacionalidade britânica, ainda estão a ser apuradas por aquela força policial, que não avançou com pormenores sobre o acidente. A queda do menino ocorreu durante a manhã.

Fonte do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) confirmou à Lusa que o bebé deu entrada no serviço de urgência, onde permanece em observação, adiantando que "a situação clínica inspira cuidados".

