Ao anunciar no domingo que o PSD ia chamar Manuel Pinho ao Parlamento para se explicar sobre as suspeitas noticiadas pelo Observador de que teria recebido uma verba de 15 mil euros mensais do Grupo Espírito Santo enquanto foi ministro da Economia do Governo de José Sócrates, Rui Rio mostrou não só ser líder da oposição como estar disponível para forçar a classe política a uma catarse essencial à democracia portuguesa. A surpresa veio assim de quem tem sido olhado como líder fraco e até criticado por fazer acordos de bloco central, mas que, com este gesto, serviu o país.

O terramoto provocado por Rio pode, do ponto de vista formal e institucional, não trazer conclusões directas graves, até porque Pinho pode estar inocente, mas o gesto de Rio marca, porque pela primeira vez um ex-ministro é chamado a explicar-se politicamente sobre suspeitas criminais. E obrigou o líder do PS, António Costa, e o presidente do partido, Carlos César, a falarem em “desonra para a democracia” e “vergonha”, bem como Sócrates a entregar o cartão de militante.

É verdade que surfando a onda originada por Rio e não por iniciativa própria, o BE pediu uma comissão de inquérito parlamentar à gestão das rendas da energia nos governos de Durão Barroso, Santana Lopes e José Sócrates, o que irá diluir as responsabilidades de Pinho. Mas, mesmo para lá do efeito de aguarrás, a iniciativa do BE é importante.

Isto porque estamos perante duas situações diversas. Uma, de claro indício de corrupção, de um ex-ministro ser suspeito do crime de recebimento indevido. Outro caso é a comissão de inquérito proposta pelo BE às rendas da energia — um dos subterfúgios encontrados pela nova forma de gestão política instalada nas democracias pela pressão da ideia de liberdade de mercado do neoliberalismo, que criou monstros como as rendas da energia e as PPP, formas legais de canalizar dinheiros públicos para o interesse, e lucro, privado e que estão diagnosticadas por investigadores como Luís de Sousa no ensaio incluído no livro O Sistema Político Português, organizado por Conceição Pequito.

A atitude de Rio é tanto mais importante quanto Pinho integrou os governos de Sócrates, que está hoje acusado pelo Ministério Público de ter incorrido nos crimes de corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada. As suspeitas sobre Pinho são mais um sintoma do pântano fétido da política portuguesa, onde só Ana Gomes não desiste de pôr o dedo na ferida, como faz há anos, no caso dos voos da CIA ou no dos submarinos, razão pela qual tem sido olhada com desprezo, como se fosse radical e, até, desequilibrada, imagem cuja construção foi facilitada pelo facto de ser mulher.

Quando Sócrates foi detido, Costa teve a habilidade táctica de impor um cordão sanitário através de um SMS, gesto paradigmático da atitude genérica dos políticos portugueses. E que se tem verificado nos casos dos vistos gold (pelo menos Miguel Macedo demitiu-se), do Face Oculta, dos sobreiros, dos submarinos.

Tudo com uma máxima: à justiça o que é da justiça e à política o que é da política. Máxima enriquecida com um acrescento dissuasor: o tempo de justiça não é o tempo da política. Pois não é. Mas tal não permite que os políticos peçam aos juízes que façam o seu trabalho, como os juízes não podem pedir aos políticos que façam o seu. Esta máxima não pode ser usada para paralisar quer a política quer a justiça. O tempo dos tribunais é sagrado, mas quem ocupa cargos políticos não se explica perante os cidadãos através da justiça, fá-lo no espaço político.

É por isso que é importante que Rio tenha quebrado o pacto de silêncio entre partidos, que lhes tem permitido passar entre os pingos da chuva sempre que há suspeitas de corrupção. E a razão é cristalina. Pinho não é um cidadão comum, como não o são Sócrates, Armando Vara, Paulo Portas ou Miguel Macedo. Todos eles ocuparam cargos políticos para os quais foram nomeados com o voto — e a confiança — dos eleitores. Logo, é perante os eleitores que também têm de se explicar, e não apenas perante a justiça.

