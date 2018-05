Com os casos de Sócrates e Pinho na agenda mediática é inevitável que o PSD avance com propostas de combate à corrupção no âmbito da reforma da justiça, apurou o PÚBLICO. Até porque foi Rui Rio que tomou a dianteira no caso do ex-ministro da Economia ao exigir esclarecimentos no Parlamento de Manuel Pinho sobre os alegados pagamentos ao antigo governante por parte do Grupo Espírito Santo.

Os sociais-democratas vão trabalhar em propostas na área da justiça que deverão incluir medidas de combate à corrupção. Até porque, lembra uma fonte social-democrata, o mais recente relatório do Greco – Grupo de Estados contra a Corrupção, divulgado no passado mês de Março, concluiu que o cumprimento das suas recomendações em Portugal é “globalmente insatisfatório”. Das 15 recomendações feitas há dois anos para que Portugal reduzisse os riscos de corrupção em relação a deputados, juízes e procuradores, só uma foi cumprida. Foi na área parlamentar, com a criação da comissão da transparência, que se registaram mais avanços.

Apesar de tudo apontar para que o PSD não fique para trás no combate à corrupção, ainda não são conhecidas as linhas de futuras propostas sobre a reforma da justiça que deverão nascer no âmbito do Conselho Estratégico Nacional. Durante a campanha interna do PSD Rui Rio fez um balanço pouco positivo do trabalho do Ministério Público este ano e é conhecida a sua luta contra as fugas de informação. Mas oficialmente ainda nada foi revelado sobre as intenções do líder do PSD nesta matéria.

