É ainda a terceira via (mas de outra maneira), estúpido!

Pedro Nuno Santos, que me perdoe o titulo pois é só mesmo retórica, faz uma análise das mais brilhantes sobre as lições ideológico-programáticas a tirar da "geringonça" (conceptualmente - mas realmente? - situada à esquerda da "terceira via'' e a meu ver uma quase perfeita análise da "Terceira Via" da social-democracia). Mas falha em identificar o que verdadeiramente falhou na "terceira via" e que, arrasando a caracterização que faz, falhou também na "geringonça".

O que falhou foi a política do lado da oferta que estava obrigada a segurar os salários reais através de um esforço massivo de produtividade (e inovação). Esse esforço não foi realizado por Blair, nem Sócrates, nem Costa, nem aliás por Barroso (objectivo esquecido da Agenda de Lisboa de 3% sobre o PIB). Porquê?

Porque os agentes políticos não sabem o suficiente sobre politica micro-económica e política de inovação. Assim, pensando que estão a dar uma efectiva prioridade à inovação (plano tecnológico, actuais discursos do primeiro-ministro A. Costa) a verdade é que esse esforço não tem escala nem de perto nem de longe para resolver o problema da globalização na Europa e em Portugal). Eles não compreendem simplesmente isso.

Mais, quando Nuno Santos fala da sua política de desenvolvimento económico parece não reparar que precisamente as políticas da "geringonça" tentam "jogar" com a dinâmica dos mercados tal qual a "terceira via" tentou. Veja-se o caso, correctíssimo conceptualmente, do pacote de habitação. É ainda a terceira via. A tal radical.

Santos Silva parece aproximar-se da solução: uma "terceira via" radical. Pois, mas com a tal política transformadora do lado da oferta sem a qual os salários caiem e os populistas ganham. Santos Silva arrisca-se a estar mais certo, mas não o suficiente ainda... O drama é que, mesmo pertinho, também nunca chegará lá.

José Elias de Freitas, Bruxelas

Políticos ou cataventos?

Na sequela das notícias sobre os recebimentos de Manuel Pinho enquanto foi ministro de Sócrates, vários dirigentes de peso do PS, incluindo Carlos César, Presidente e António Costa, secretário-geral e PM, vieram insólitamente a terreiro declarar publicamente indignidades e desonras com o comportamento daqueles.

Como estiveram quatro anos calados quanto a Sócrates e pelo menos um ano relativamente à condição de arguido de Pinho, o caso não pode passar sem uma crítica de cinismo oportunista. Se o PS pretendia agora distanciar-se dos arguidos, qualquer um com dois olhos na cara verá que o efeito pretendido não colhe. Os citados dirigentes e vários ministros deste governo, sentaram-se nos Conselhos de Ministros de Sócrates e nunca estranharam que este vivesse à grande e à francesa? Um ex-PM, utiliza milhões de euros de um amigo, que por "mera coincidência" havia adjudicado centenas de milhões de euros de contratos com o governo de que o seu amigo era PM? E isso não será inaceitável? O anunciado abandono de Sócrates das fileiras do PS não irá certamente encerrar este muito triste assunto, isso é uma certeza.

Manuel Martins, Cascais

