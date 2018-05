Em 1998, quando ainda não olhava para o vinho com sentido profissional, fiz uma reportagem com os portugueses que trabalhavam nas pedreiras de lousa na comarca galega de Valdeorras. Uma tristeza. Muitos deles matavam-se a trabalhar durante o dia e gastavam tudo à noite a beber copos e a jogar nas traga-perras, as máquinas que, na altura, enxameavam os café e bares de toda a Espanha.

A maioria destes emigrantes eram de Trás-os-Montes e Alto Douro e tinham feito o percurso inverso ao da legião de galegos que muito antes haviam rumado ao Douro, para ajudar a plantar vinhas e a erguer os milhares de quilómetros de socalcos que povoam as encostas íngremes da região. Alguns desses galegos seriam, certamente, de Valdeorras e da vizinha Ribeira Sacra, uma réplica em miniatura do que era o Douro de antigamente, com as suas vinhas muito velhas penduradas em encostas quase a prumo.

Na altura da reportagem, sabia muito pouco sobre estas regiões vinhateiras galegas. Lembro-me de ter ficado assombrado com a inclinação das vinhas na Ribeira Sacra — que me remeteram de imediato para o Douro da minha infância. E lembro-me, acima de tudo, de um vinho que bebi, já em Verin, na viagem de regresso, com o fotógrafo e meu saudoso amigo e colega Mário Marques.

Nesse jantar em Verin, já perto de Chaves, bebemos duas garrafas de vinho branco, uma cada um. Quando me levantei, tive que fazer um esforço para manter o andar direito e disfarçar a minha quase bebedeira. Já o Mário, mesmo com os seus dois uísques da praxe, estava como se tivesse bebido água.

Aquele branco soube-me pela vida. Não fixei o rótulo. Só sei que era um Godello de Valdeorras. Desde aí, fiquei fã desta casta, ao ponto de ter plantado algumas centenas de videiras em Muxagata, convencido de que poderia fazer um vinho tão bom como aquele que bebera. Nunca fiz, claro. Muxagata não é Valdeorras. Não tem os mesmos solos, nem o mesmo microclima oceânico continental com influências mediterrânicas daquela região galega, já na fronteira com a província de Leão.

Dois anos antes, Rafael Palacios, o mais novo da famosa família Palacios, da Rioja, teve uma epifania semelhante. Bebeu um Godello de Valdeorras e ficou impressionado não só com o carácter atlântico e fresco do vinho mas, sobretudo, com o seu volume, untuosidade e comprimento. Esse vinho acabaria por mudar a sua vida. Em 2004, depois de uns anos em Bordéus e na Austrália, antes de regressar à adega da família, decidiu iniciar o seu próprio projecto, e trocou a Rioja por Valdeorras, em concreto pela sub-região de Valle del Bibei, no município de O Bolo, um lugar alto e onde a orografia é quase tão extremada como em Ribeira Sacra. Como aconteceu em muitos lugares semelhantes, as vinhas foram sendo abandonadas. Quando Rafael chegou, só uns poucos resistentes insistiam em manter viva a histórica cultura vitícola do lugar.

Em Valdeorras já se produz vinho desde, pelo menos, os romanos. Em meados do século XIX, os brancos de Godello e de Dona Branca (casta com boa presença no Alentejo e em Trás-os-Montes) eram dos mais famosos de toda a Galiza. Com a filoxera, que dizimou a maior parte dos vinhedos, as castas tradicionais foram sendo substituídas por outras mais produtivas: Palomino no lugar de Godello, Dona Branca e Cainho Branco; Garnacha Tintorera (o nosso Alicante Bouschet), no lugar de Mencía, Brancellao y Sousón.

As “novas” variedades ainda hoje são dominantes em Valedorras, mas não tanto como chegaram a ser. Em 1974, as autoridades locais lançaram o REVIVAL (Reestructuración de los Viñedos de Valdeorras), um plano pioneiro em Espanha que salvou a casta Godello da extinção. Em lugares mais isolados foram descobertas 200 cepas pré-filoxéricas daquela variedade. Foi feito um vinho e os seus resultados agradaram tanto que animaram alguns produtores a replantar Godello a partir dos melhores clones desenvolvidos.

A maioria das vinhas “velhas” de Godello que existem hoje em Valdeorras são filhas do REVIVAL. Têm pouco mais de 40 anos. Vinhas ainda mais velhas são residuais. Rafael Palacios descobriu uma ou outra no Valle del Bibei. Pertenciam a viticultores idosos que tinham herdado essas parcelas de terra por sorteio, sorte, em galego — daí o nome As Sortes que Rafael escolheu para o seu vinho. Desde então, o riojano acrescentou três novas referências ao seu portefólio: Bolo, Louro e Sorte O Soro, este último feito com uvas de uma só parcela situada a mais de 700 metros de altitude, de baixa produção e tratada de forma biodinâmica (custa um pouco mais de 100 euros). Sobre o Sorte O Soro 2014, Luis Gutierrez, que prova os vinhos espanhóis para Robert Parker, escreveu que este Godello “deve ser considerado um dos melhores vinhos brancos jamais produzidos em Espanha”.

Graças a Rafael Palacios e a mais uns quantos produtores, a casta Godello volta a estar na moda. Não só em Valdeorras, mas também nas vizinhas Monterrei (Galiza) e Bierzo (Leão), aqui impulsionada por enólogos como Raul Perez e Alvaro Palacios, o irmão de Rafael. É a nova estrela no firmamento das castas brancas em Espanha, depois do sucesso da Verdejo em Rueda (Castela) e da Albariño nas Rias Baixas (Galiza). Logo atrás, começam igualmente a despontar a Cainho Branco, em O Ribeiro (Galiza), e a Albarín Branco, uma variedade tradicional das Astúrias, com forte presença nos vales dos rios Navia e Nacera, onde há vinhas com uma inclinação de 60 e 70 graus. É também aqui que existe a maior concentração de Carrasquín, a casta tinta por quem conhecidos enólogos espanhóis se estão a enamorar.

Os produtores portugueses deviam conhecer melhor e inspirar-se mais no dinamismo que estas regiões do Norte de Espanha estão a demonstrar na recuperação das castas com longa tradição local. São os vinhos destas regiões pouco conhecidas que estão a recolocar Espanha na mapa mundo do vinho. Por cá, tirando o Pico, não se vislumbra nada semelhante. Trás-os-Montes, por exemplo, continua a definhar, apesar de possuir um pouco do que há de melhor naquelas regiões espanholas. Não tem a Carrasquín (que se saiba), mas tem a Malvasia Preta, que pode dar vinhos magníficos. E tem a maior concentração de Gouveio, que não é mais do que a Godello. Com boa presença também no Douro, onde é usada com sucesso em espumantes (no Vértice, por exemplo), é preciso ir a Lisboa para encontrar um dos poucos brancos tranquilos estremes de Gouveio que vale a pena conhecer, o Vale da Capucha. Muito pouco para uma variedade tão extraordinária.

