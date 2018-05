Nuno Queiroz Ribeiro é o primeiro chef português convidado para um simpósio da Organização Mundial da Saúde (OMS), para promover a dieta mediterrânica e as medidas para a prevenção de doenças, a realizar em Copenhaga. "É uma honra e uma alegria enorme ter sido convidado para defender o que eu acredito que seja a melhor dieta do mundo", afirmou Nuno Queiroz Ribeiro à Lusa.

O convite surge no seguimento da recente distinção de mérito que recebeu do Ministério da Saúde, por ter prestado serviços na promoção da saúde pública e na prevenção da doença.

A dieta mediterrânica consiste em "utilizar gordura saudável, como o azeite, em comermos peixe da nossa costa, reduzirmos o consumo das carnes vermelhas, introduzirmos cada vez mais carnes de aves e leguminosas, alimentos integrais, como o pão e em comermos as frutas da época", explicou o chef.

Enquanto defensor da saúde dos portugueses, Nuno Queiroz Ribeiro disse que se sente feliz, por após vários anos de trabalho, "o Governo ter finalmente criado um compromisso com a saúde" e pretender dar a melhor alimentação possível, existindo urgência neste compromisso.

"Há coisas que as pessoas não compreendem, mas as carnes processadas foram consideradas pela OMS o carcinogénico número um, estão no mesmo nível que o tabaco e os portugueses continuam a consumir, e até mesmo a alteração das ementas dos hospitais não foi compreendida apesar de necessária", lamentou.

Nuno Queiroz Ribeiro admitiu também que o entristece ver o panorama da saúde "neste estado", em que o Serviço Nacional de Saúde gasta 99% do seu orçamento a tratar de doenças e apenas 1% é usado para a prevenção: "Hoje em dia, em vez de ver o Ministério da Saúde, vejo o 'ministério da doença'".

O chef insistiu na prevenção para um futuro mais saudável e destacou que uma boa alimentação pode contribuir bastante para o combate às doenças, relembrando o papel que os pais têm perante os filhos, sendo os filhos "o reflexo dos pais".

"Perdi um pai com cancro no pâncreas e tenho uma mãe que infelizmente já teve um cancro no peito", lamentou Nuno Queiroz Ribeiro: "O nosso corpo é o nosso templo e, se não cuidarmos dele, não temos mais nenhum".

Nuno Queiroz Ribeiro alertou que, em Portugal, uma em cada três crianças tem excesso de peso e que é a primeira geração na história em que as crianças têm menos esperança de vida do que os pais e aproveitou para relembrar que a comida saudável pode ser saborosa. Apenas é necessário saber usar e abusar das ervas aromáticas e das especiarias, defendendo que "comer saudável não tem que ser comer sem sabor."

