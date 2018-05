Grande parte do encanto e da força do futebol inglês está na fidelidade dos seus adeptos e nem é preciso falar dos estádios lotados na Premier League. O futebol inglês é aquele em que uma equipa da VI Divisão tem uma média superior 3500 espectadores nos jogos em casa, mais do que sete equipas da I Liga portuguesa. Quando esta relação é quebrada, o ódio é para sempre. E os adeptos do Wimbledon FC nunca perdoaram aos donos do clube terem levado a equipa de futebol da terra para longe em 2004 e lhe terem mudado o nome para MK Dons. Alimentados pelo despeito, estes adeptos fundaram o seu próprio clube, o AFC Wimbledon, e, 15 anos depois, tiveram a sua vingança.

Pela primeira vez na sua história (entenda-se, a história do novo clube), o AFC Wimbledon vai jogar numa divisão superior aos MK Dons. Depois de duas épocas em que os dois clubes coincidiram na League One, o equivalente à III Divisão, o AFC Wimbledon já tem a manutenção garantida neste escalão para a próxima temporada, enquanto o MK Dons já sabe que vai jogar na League Two 2018-19. E este não deixa de ser um feito extraordinário para uma equipa que começou a competir na IX Divisão em 2002-03. Ou seja, na sua curta existência, já conseguiram seis subidas de escalão e estão a criar raízes no profissionalismo, enquanto os MK Dons, que chegaram a passar pelo Championship, vão no sentido contrário, a descer.

Antes de acontecer esta história de traições e vinganças, o Wimbledon FC era um clube centenário no futebol inglês que também começou de baixo e que, lentamente, foi subindo na cadeia alimentar, até chegar à I Divisão em 1986. E por lá ficou durante 14 temporadas. Sobretudo nos anos 1980, os “Dons” eram a equipa dos malucos, o “Crazy Gang” como lhe chamou um comentador da BBC após uma inesperada vitória na final da Taça de Inglaterra, em 1988, frente a um grande Liverpool, o dominador incontestado do futebol inglês neste período (seria campeão). Mas Grobelaar, Barnes e companhia nada puderam fazer contra os doidos de Wimbledon. Dennis Wise, John Fashanu e Vinnie Jones, o futebolista feito actor célebre por ter apertado os testículos de um jovem Paul Gascoigne num jogo com o Newcastle.

Essa Taça conquistada em Wembley foi o grande feito do Wimbledon no futebol inglês e a equipa continuou segura no topo até à era Premier League, chegando a ficar duas vezes em sexto, mas baixaram à First Division em 2000 e os problemas começaram. Os donos da equipa começaram a falar de uma mudança e até houve uma ideia inicial, ainda nos tempos em que estava na Premier League, de levar o Wimbledon para Dublin, a capital da República da Irlanda. Esteve muita coisa em cima da mesa, entre fusões com outros clubes em dificuldades e partilhas de estádio com outras equipas londrinas.

Em 2002, já com o Wimbledon a jogar em casa emprestada porque o estádio tinha sido demolido para dar lugar a um condomínio, uma comissão aprovou a mudança do Wimbledon para Milton Keynes, a 90 quilómetros de distância. A equipa mudou de nome e levou as taças todas, mas os adeptos não foram atrás. Criaram o seu próprio clube que consideram o legítimo herdeiro dos “Dons” originais, o AFC Wimbledon – uma decisão judicial em 2007 obrigou os MK Dons a devolverem o património histórico ao novo Wimbledon, mas não foram obrigados a ceder a posição e até chegaram ao Championship, a antecâmara da Premier League, em 2015, mas desceram logo a seguir.

Ainda assim, o MK Dons já tem uma contribuição importante para o futebol inglês. Foi o clube que formou e lançou para a ribalta Dele Alli, avançado do Tottenham e um dos melhores jogadores britânicos da actualidade. Mas isto pouco pesa nas emoções dos adeptos do AFC Wimbledon, que nunca perdoaram a traição e demonstraram-no várias vezes nas duas épocas em que os dois “Dons” conviveram na League One. Nunca puseram o nome completo nas duas vezes em que a equipa de Milton Keynes foi jogar a Wimbledon e recusaram-se sempre a identificá-la nos programas de jogos.

Dos malucos do “Crazy Gang”, não há quaisquer dúvidas sobre quem são os seus verdadeiros herdeiros. Numa frase de Vinnie Jones, que ofereceu a sua medalha de vencedor da Taça de 1988 ao AFC Wimbledon, que usa o mesmo emblema e as mesmas cores (azul e amarelo) dos velhos “Dons”: “Boa viagem [aos MK Dons]!. É um nome absolutamente fedorento, não é? Deviam passar a chamar-se Milton Keynes Donos da Despromoção.”

