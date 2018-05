O português Miguel Oliveira (KTM) vai partir da quinta fila da grelha para o Grande Prémio (GP) de Espanha de Moto2, depois de ter sido este sábado 14.º classificado na qualificação para a quarta prova do Mundial de motociclismo de velocidade.

PUB

No mesmo dia em que anunciou a promoção à categoria rainha (MotoGP) na próxima época, Oliveira ficou longe dos primeiros lugares na qualificação da classe intermédia, com o tempo de 1m42,573s, a 648 milésimos do mais rápido, o italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex).

Baldassarri conquistou a pole position para a corrida deste domingo, no circuito de Jerez de la Frontera, com o tempo de 1m41,925s, menos 71 milésimos do que o espanhol Alex Marquez (Kalex) e menos 139 relativamente ao líder do campeonato, o compatriota Franceso Bagnaia (Kalex), segundo e terceiro mais rápidos.

PUB

Oliveira, que ocupa o quarto lugar do Mundial de pilotos, vai tornar-se no próximo ano o primeiro português a disputar o principal campeonato do mundo de motociclismo de velocidade, na sequência do acordo com a equipa Tech3, actualmente com motos Yamaha, mas que em 2019 será equipada pela KTM.

PUB