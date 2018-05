A Juventus deu neste sábado a volta ao resultado e venceu o Bolonha em casa, por 3-1, podendo sagrar-se heptacampeã neste domingo, caso o Nápoles perca em casa frente ao Torino, na 36.ª e antepenúltima jornada da Serie A.

Um mau passe do guarda-redes Buffon resultou em falta de um companheiro sobre um contrário, com o penálti a ser convertido por Verdi (30). No segundo tempo, a “vecchia signora” reagiu, porém só chegou ao empate com autogolo, na sequência de desvio, infeliz, de De Maio (51).

Depois, em dois cruzamentos da esquerda do brasileiro Douglas Costa, o médio alemão Khedira (63) e o avançado argentino Dybala (69) marcaram, sentenciando a partida. A Juventus soma agora 91 pontos, contra os 84 do Nápoles, com um jogo a menos.

O Verona viu confirmada a descida de divisão depois da derrota por 4-1 na visita ao AC Milan, que continua a perseguir um lugar nas competições europeias. O turco Hakan Calhanoglu (10 minutos) e os italianos Patrick Cutrone (32), Ignazio Abate (49) e Fabio Borini (89) marcaram para os anfitriões, que tiveram André Silva no banco, de nada valendo o tento de resposta do sul-coreano Lee Seung-Woo (84).

A faltarem apenas dois jogos, o Verona já não consegue sair da zona de despromoção, juntando-se assim ao Benevento entre os relegados. O AC Milan subiu provisoriamente a sexto, o último lugar a valer o apuramento para a Liga Europa.

