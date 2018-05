João Sousa (68.º do mundo), o melhor tenista português da actualidade, qualificou-se, neste sábado, para a final do Estoril Open, ao derrotar o grego Stefano Tsitsipas (44.º).

Sousa, que tinha sido sempre eliminado nos encontros de estreia do Estoril Open, apurou-se pela primeira vez para a final do único torneio ATP que se realiza em Portugal, ao vencer Tsitsipas em três sets com os parciais de 6-4, 1-6 e 7-6 (7-4).

O tenista vimaranense, de 29 anos, acabou por se impor na estreia frente ao jovem helénico, de 19 anos, ao fim de duas horas e oito minutos de encontro.

O número um português igualou assim o feito de Frederico Gil, igualmente finalista em 2010, quando o único torneio ATP em Portugal ainda se disputava no Jamor.

João Sousa fica agora à espera de saber qual será o seu adversário na final, que sairá do vencedor da outra meia-final entre o norte-americano Frances Tiafoe e o espanhol Pablo Carreño Busta, actual detentor do título.

