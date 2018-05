Entrou aos 79 minutos e, oito minutos depois, voltou a ser assumir o papel de herói. Quase dois anos depois de marcar o golo decisivo na final do Euro 2016, o internacional português Éder foi neste sábado decisivo na vitória do Lokomotiv Moscovo frente ao Zenit (1-0) que garantiu à equipa onde alinha também Manuel Fernandes a conquista do título russo.

A duas jornadas do final da competição, o Lokomotiv garantia matematicamente a conquista do seu terceiro título russo de derrotasse em Moscovo o Zenit, mas a incerteza manteve-se até perto do final.

A pouco mais de dez minutos do fim, o experiente técnico Yuri Semin trocou Anton Miranchuk por Éder e o risco foi recompensado: aos 87’, oito minutos depois de entrar em campo, o avançado português fez o único golo do jogo e garantiu aos moscovitas, 13 épocas depois, a vitória no campeonato da Rússia.

