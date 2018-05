Foi a maior seca da era de Pinto da Costa como presidente do FC Porto. Quatro anos sem vencer o campeonato. O jejum de título termina agora com a conquista do 28.º título nacional, pelas mãos de uma equipa comandada por Sérgio Conceição.

PUB

O empate (0-0) no derby entre Sporting e Benfica acabou com as poucas dúvidas e permitirá ao FC Porto jogar neste domingo em casa frente ao Feirense já matematicamente como campeão nacional.

Sérgio Conceição é o quinto a sagrar-se campeão nacional pelo FC Porto como jogador e treinador, igualando os feitos de Joseph Szabo, Mihály Siska, José Maria Pedroto e António Oliveira. E é também o 17.º treinador a conduzir os portistas ao primeiro lugar do campeonato.

PUB

O técnico é uma das grandes figuras deste título, ao conseguir ser campeão num ano em que o clube investiu pouco e teve o mérito de recuperar jogadores que estavam emprestados (Marega, Aboubakar, Sérgio Oliveira) e que se revelaram figuras essenciais para a conquista do título.

Nos 32 jogos já realizados, o FC Porto somou 26 vitórias, quatro empates e duas derrotas, estas (Paços de Ferreira e Restelo) já na parte final do campeonato.

PUB