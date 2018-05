Faltam duas jornadas para o fim do campeonato e se a luta pelo título está praticamente definida, o segundo lugar no campeonato, o último que dá acesso à Liga dos Campeões (ainda que de forma indirecta, pois apenas garante um lugar na 3.ª pré-eliminatória) ainda está ao rubro. Aqui ficam os cenários:

Luta pelo título

PUB

O FC Porto está a apenas um ponto de se sagrar campeão, ou seja, a formação orientada por Sérgio Conceição faz a festa se Sporting e Benfica empatarem hoje. Caso isso não suceda, basta-lhe a igualdade, amanhã, na recepção que fará ao Feirense para conquistar o título. Caso perca, um empate, em Guimarães, na última jornada, também garantirá o ceptro aos portistas, sendo que, qualquer um dos rivais terá sempre que vencer os seus dois jogos e esperar por outras tantas derrotas dos “dragões” para “roubarem” o título aos portistas

PUB

Luta pelo segundo lugar

Com o empate caseiro do Sp. Braga com o Boavista, ontem, nem Sporting, nem Benfica têm ainda garantido matematicamente o segundo posto se não saírem do empate no derby. Isto porque há a possibilidade de as três equipas terminarem com 78 pontos. Se tal acontecer, será o Benfica a levar vantagem no mini-campeonato.

No caso de haver um vencedor no derby, ele assegurará, matematicamente, o segundo lugar no campeonato e a possibilidade de acesso aos tais milhões da Champions.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já um empate a zero daria vantagem ao Sporting sobre o Benfica, uma vez que na primeira volta, na Luz, registou-se um empate a um golo. Logo, ao Sporting basta-lhe não sair do nulo para subir à vice-liderança, pois passaria a ter vantagem no confronto directo pelo golo apontado na casa do rival. E se quisesse conservar essa posição teria apenas que fazer o mesmo resultado que o Benfica na derradeira jornada.

Contudo, um empate a dois golos em Alvalade já manteria o Benfica em segundo, pelo mesmo motivo: mais golos fora de portas. E por aí adiante (3-3, 4-4, etc).

Por fim, o empate a um golo também deixa o Benfica em segundo, pois o critério seguinte é a diferença de golos em toda a competição, e aí as “águias” têm clara supremacia (+57 contra +40).

PUB