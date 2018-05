Vai já na quarta geração a linhagem da família Poças como uma das raras empresas de vinho do Porto que se mantêm em mãos portuguesas, e que este ano vai comemorar o centenário da sua fundação. A assinalar a data redonda, a empresa promove um calendário de iniciativas culturais, que terá como denominador comum ser preenchido com nomes que sejam também descendentes de artistas em diferentes sectores: a música, a literatura, o teatro e a arte pública.

“O respeito pela arte e pela cultura é um dos maiores legados deixado pelo nosso bisavô [Manoel Domingues Poças Júnior]. Talvez porque, para nós, fazer vinho seja mesmo isso: uma forma de arte e um activo vivo da nossa cultura. Por isso, na passagem do centenário, queremos homenageá-la em várias frentes, identificando pessoas que, tal como nós, estejam a reinventar uma vocação familiar”, diz Pedro Poças Pintão, um dos actuais administradores desta empresa familiar, num comunicado a divulgar o programa do centenário.

Os Capitão Fausto, liderados por Tomás Wallenstein, filho de uma cantora lírica e de um contrabaixista; Afonso Reis Cabral, trineto de Eça de Queirós; Bordalo II, neto de um pintor; e o Teatro do Bolhão, que na cidade do Porto representa uma história da arte teatral que tem também atravessado gerações, são os nomes dos primeiros convidados a participar nas comemorações ao longo de 2018.

O primeiro momento acontecerá já a 10 de Maio, com a actuação dos Capitão Fausto no Cine-Teatro Capitólio, em Lisboa. Será um concerto para cem convidados, com entrada gratuita – mas com inscrição obrigatória no site oficial da Poças. Será a oportunidade para ouvir certamente temas do álbum mais recente da banda de Tomás Wallenstein, Têm os Dias Contados, mas também novos originais que entrarão no disco já prometido para este ano.

Já Afonso Reis Cabral, que em 2014 recebeu o Prémio Leya pelo seu romance O Meu Irmão, vai escrever sobre a história da Poças – além da publicação do seu novo livro, já anunciada para o final do ano.

A intervenção de Bordalo II no programa deverá passar pela criação de uma peça de arte pública a instalar na cidade do Porto. E ao Teatro do Bolhão/Academia Contemporânea do Espectáculo, a Poças vai associar-se no patrocínio das suas produções para 2018.

Informação mais detalhada sobre este programa, e muitas outras iniciativas no calendário do centenário, irá sendo actualizada no site da empresa.

