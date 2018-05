O que leva 400 pessoas a pagar entre 20 a 25 libras (22 a 28 euros) e enfiarem-se num centro de conferências, num sábado à tarde, para ouvir falar sobre sons de máquinas de venda automática? A 8.ª edição da Boring Conference ou Conferência Chata acontece neste sábado, em Londres, e é dedicada à “celebração do mundano, do comum, do óbvio”, de acordo com o site oficial, “assuntos considerados triviais, mas que, quando analisados com mais atenção, revelam ser extremamente fascinantes”. E, este ano, as entradas esgotaram.

Os melhores temas dos anos anteriores dão um cheirinho do que poderá passar pelo Conway Hall, centro de conferências no centro de Londres, neste sábado. Intervenções sobre espirros – contados por quem documentou todos os seus espirros desde 2007 –; os livros da biblioteca pessoal de Eric Clapton, os benefícios ocultos do teclado Yamaha PSR-175 ou um guia prático para aprender a cozinhar peixe com uma chaleira e outros utensílios que existem na maioria dos quartos de hotel.

Do cartaz deste ano, o criador James Ward recomendou a intervenção de uma investigadora que tentou explicar por que é que as pessoas acreditam que vêem fantasmas nas gravações de câmaras de segurança, quando na realidade estão a olhar para insectos. Ao El País Brasil, Ward recomendou também a discussão sobre o cinema de informação pública dinamarquês do século XX. Ainda que, de acordo com o criador, todo o cinema de informação seja “um bom tema em si mesmo”.

As portas abriram às 10h30 deste sábado e as coisas começaram “a ficar chatas às 11h”. “O evento termina por volta das 16h30, altura em que estaremos livres para continuar com as nossas vidas”, lê-se no site do evento. Todos os anos, 20 oradores têm a oportunidade de apresentar o seu tema chato predilecto em 10 minutos – e vale tudo, desde exposições sobre o tão odiado tipo de letra Comic Sans a uma lista de todas as impressoras domésticas produzidas em 1999. Ou uma intervenção sobre secadores de mãos eléctricos, por um “homem tão fascinado por eles que instalou um Dyson Airblade na sua casa”, contou Ward, desta vez ao Guardian, numa entrevista em 2014.

James Ward, amante confesso de coisas chatas, defende que “qualquer assunto chato pode ser apaixonante se for contado com energia e entusiasmo” e é essa a premissa da Boring Conference. Bons discursos sobre temas chatos, diz o criador da conferência, “revelam algo maior que o tema em si, revelam outra forma de olhar o tema ou, até mesmo, o mundo”, disse ao El País.

Em 2008, quando o evento foi criado, Ward já escrevia o blogue “I like Boring Things” (“Eu gosto de coisas chatas”, em português). O marketeer de profissão contou ao El País que a ideia lhe surgiu quando a Conferência Interessante anunciou o seu cancelamento súbito através do Twitter e Ward respondeu que criaria a Conferência Chata como homenagem. A ideia, lançada meio a brincar, acabaria por se concretizar: “Há uma lição clara a extrair de tudo isto: cuidado o que dizem nas redes sociais.”

A sua predilecção no universo das coisas chatas vai para o material de escritório – e até escreveu um livro sobre o tema chamado Adventures in Stationery: a journey through your pencilcase (ou Aventuras do material de escritório: uma viagem pelo seu estojo, em português). A razão? “Estes objectos podem mudar a tua vida e, ao mesmo tempo, são ferramentas perfeitas para a procrastinação. Podes passar horas a escolher um caderno e não escrever nada, mas sentes-te realizado. São mentiras maravilhosas.”

Apesar de ser uma conferência sobre temas entediantes, o sucesso destes últimos oito anos é tanto que o autor está a trabalhar num livro que junta as melhores intervenções. Também produz um podcast – com um episódio inteiramente dedicado a tentar perceber em que ano terminaria o mundo, de acordo com o livro The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams. E há um ciclo de conferências chatas na Biblioteca Britânica. Só não há patrocinadores. “Digamos que não há muitas marcas a fazerem fila para nos patrocinar. Chato não é uma palavra à qual se querem associar, no geral”, disse Ward ao El País.

Ao início, a abordagem aos oradores tinha de ser bem pensada: “Tinha de escrever os e-mails com cuidado. Não podia simplesmente dizer que era o organizador da Conferência Chata e que achava que eles seriam os oradores perfeitos”, explica. Mas agora os papéis inverteram-se e é ele o contactado.

De acordo com Ward, as pessoas tentam aprofundar qualquer tema, mesmo que seja o mais banal, até aos detalhes mais ínfimos. “Acho que tem a ver com tudo o que estamos a viver nestes últimos anos: Trump, o Brexit... Todas essas grandes histórias provocam nas pessoas a necessidade de se distrair delas. Nós oferecemos um dia em que não se vai falar de nada importante. Um dia de desconexão. Damos-lhes permissão para não pensar em nada disso durante algumas horas, e as pessoas precisam disso mais que nunca.”

