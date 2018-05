A conversa Sem Filtro desta semana é sobre responsabilidade: responsabilidade individual dos jovens na Queima das Fitas, responsabilidade política dos partidos e responsabilidade dos famosos. Na mesa, sem qualquer filtro, está Carolina Deslandes, devidamente acompanhada por Liliana Borges, jornalista do PÚBLICO, Hugo Carvalho, presidente do Conselho Nacional da Juventude, e Catarina Marques Rodrigues, jornalista da RTP e moderadora do programa.