O Instagram quer ser mais do que uma plataforma de partilha de imagens: esta semana, a empresa do Facebook começou a testar um serviço para os utilizadores comprarem produtos, bilhetes e marcarem serviços directamente da aplicação.

Vai ser possível marcar uma ida ao cabeleireiro

A funcionalidade – que, para já, apenas está disponível para alguns utilizadores nos EUA e no Reino Unido – surge nas definições do Instagram, que passam a ter uma opção para adicionar informação do cartão de crédito, aceder ao histórico de pagamentos e definir uma palavra passe adicional como método de segurança.

A notícia de “implementar uma funcionalidade para reservar um serviço directamente a partir do respectivo perfil” já tinha sido avançada pela empresa em Março de 2017. De acordo com dados revelados da altura, 80% dos utilizadores seguem perfis de empresas (sejam restaurantes, estúdios de cinema ou marcas) no Instagram.

Desde então, porém, não houve mais informação sobre o assunto. A rede social optou por não anunciar o começo oficial do serviço de pagamentos (que ainda está em fase de testes), mas confirmou a informação à imprensa depois do site de tecnologia TechCrunch detectar as alterações na aplicação.

Uma das empresas incluídas na fase inicial é o Resy, um site de reserva de restaurantes nos EUA. No futuro, o Instagram diz que também vai ser possível comprar roupa e bilhetes de cinema.

O Snapchat, uma aplicação rival de partilha de imagens temporárias, apresentou uma ferramenta semelhante em Abril, o Shoppable.

