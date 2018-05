O Parlamento aprovou hoje, em votação final global, o novo regime de prevenção e controlo da legionella, com votos favoráveis de PS, BE, PCP, PEV e PAN, votos contra do PSD e a abstenção do CDS-PP.

O texto final hoje aprovado, elaborado na Comissão Parlamentar de Ambiente a partir de uma proposta de lei do Governo e de projetos do BE, do PCP, do PAN e do PEV, impõe auditorias de três em três anos aos equipamentos de climatização ou tratamento de ar e prevê coimas até 44.890 euros para quem não cumprir as normas.

A legionella é a bactéria responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave, contraída por via respiratória, através da inalação de gotículas de água contaminada.

As iniciativas legislativas de BE, PCP, PAN e PEV foram apresentadas no Parlamento em Novembro do ano passado, na sequência de um surto de legionella no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, em que 59 pessoas foram infectadas e cinco morreram.

Em Março, o Governo avançou também com nova legislação, para prevenir surtos da doença dos legionários como o que aconteceu em São Francisco Xavier e no concelho de Vila Franca de Xira, em 2014, que abrangeu várias freguesias, com 375 casos registados e 12 mortes.

