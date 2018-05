O secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, admitiu nesta sexta-feira que, caso o Governo não altere a sua posição, a luta dos professores poderá passar por "greves em tempos não lectivos, de avaliações ou exames".

Em conferência de imprensa em Lisboa, depois da reunião do secretariado nacional da Fenprof e de uma reunião na quinta-feira com o Ministério da Educação, Mário Nogueira admitiu que, não havendo "nenhuma alteração na posição do Governo", quer antes da manifestação agendada para dia 19 de Maio, quer imediatamente depois da manifestação, os professores vão "decidir o que fazer ainda este ano lectivo".

"Vamos ouvir os professores em plenários, reuniões e trabalhando nas escolas. Se não houver respostas [do Governo], as greves podem ser feitas mesmo quando não há aulas. Há avaliações e exames, por exemplo. No caso dos exames o colégio arbitral é que decide quais os serviços mínimos e se os há", afirmou o secretário-geral da Fenprof.

Em 2017, face a uma greve de professores aos exames do 11.º ano, o tribunal arbitral decidiu-se pela existência de serviços mínimos. Os serviços mínimos são decretados quando se considera que uma paralisação põe em causa necessidades sociais impreteríveis.

A educação, quando estejam em causa exames nacionais, passou a fazer parte da lista de serviços que são considerados como tal. A inclusão nesta lista foi decidida pelo Governo PSD/CDS na sequência de uma greve dos professores ao exame de Português do 12.º ano, realizada em Junho de 2013.

Mário Nogueira reafirmou a necessidade de "resolver problemas" durante este ano lectivo, que termina em Agosto. "O nosso ano é diferente do ano civil. Assumimos o ano 2017/2018 como ano de resolver problemas. O que ficar adiado para ser decidido a partir de Setembro já só será decidido na legislatura seguinte, com o próximo Governo", disse.

O líder da Fenprof acusou também o ministro da Educação de ter "desaparecido", depois de no início da legislatura ter assumido o compromisso de "reunir trimestralmente com os sindicatos" para debater os problemas do sector.

"Desde o início de Setembro que o ministro da Educação não aparece. Diariamente daqui [sede da Fenprof] segue um lembrete ao ministro a recordar que um trimestre tem menos de oito meses", ironizou Mário Nogueira.

Os sindicatos dos professores convocaram uma marcha nacional para dia 19 de Maio em Lisboa que, segundo o líder da Fenprof, "vai ser uma grande manifestação".

"Ainda faltam duas semanas e já há distritos com muitos autocarros preenchidos. Já não existem 150 mil professores, por isso não teremos 100 mil [como sucedeu em 2008], mas em proporção vai ser uma grande manifestação", disse.

