O despiste de um veículo pesado, nesta sexta-feira ao início da tarde, levou ao encerramento do trânsito na Auto-estrada n.º 1 (A1) entre Leiria e Pombal, nos dois sentidos.

PUB

Segundo fonte da Brisa, a concessionária daquela auto-estrada, o camião transportava “materiais perigosos”, pelo que foi necessário montar um perímetro de segurança. Porém, não foram especificados quais os materiais transportados.

De acordo com a mesma fonte, a limpeza total da auto-estrada poderá demorar ainda algumas horas, mas as autoridades no local estão a trabalhar para reabrir uma via em cada sentido brevemente.

PUB

PUB