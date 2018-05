Com o voto a favor de 120 deputados – incluindo as bancadas do PSD, do PCP e do PEV, o deputado do PAN e um quarto da bancada do PS –, a Assembleia da República voltou a aprovar nesta sexta-feira a lei que permite a alguns engenheiros assinarem projectos de arquitectura. A lei voltou ao Parlamento depois do veto do Presidente da República, que alegou que a nova legislação “deturpa o largo consenso” obtido há uns anos sobre a necessidade de separação de competência e “constitui um retrocesso em relação à negociação” com todas as partes envolvidas.

Ao serem introduzidas alterações ao diploma, nomeadamente com três propostas do PAN e do PCP, este passa a constituir um processo legislativo novo, o que significa que Marcelo Rebelo de Sousa recupera o seu poder de veto novamente.

Tal como aconteceu em meados de Março, o plenário apresentou-se significativamente dividido, de tal forma que até foi pedida votação nominal para a votação final global. Foi requerida por deputados do PS que estão contra esta alteração. O que motivou um longo e discutido processo de votação que demorou uma hora e sete minutos, 25 deles só no processo de chamar um a um os 230 deputados, que se foram levantando para indicar o seu sentido de voto.

O vice-presidente Jorge Lacão, que estava hoje a substituir Ferro Rodrigues, precisou mesmo de, por várias vezes, socorrer-se da leitura do regimento da Assembleia da República para dirimir discordâncias com os deputados sobre o andamento dos trabalhos.

