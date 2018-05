A notícia da saída de José Sócrates do PS foi recebida com alívio pela eurodeputada Ana Gomes: “Finalmente começou a ser feita a reflexão no PS, com as posições assumidas ao mais alto nível nos últimos dias”.

Em declarações ao PÚBLICO, a diplomata sublinhou que a consequência disso – a desfiliação do ex-primeiro-ministro – deve agora servir para “ajudar os militantes a fazer o imperativo exercício de introspecção sobre como é que deixaram o partido ser instrumentalizado daquela forma por indivíduos como José Sócrates para fins criminosos”.

“O PS não deve ter uma atitude medrosa, deve ter agora uma atitude corajosa e enfrentar a questão”, defende, sublinhando estar convencida de que “há ainda muita coisa por saber”. “Todo o esquema de corrupção em causa, com o BES a ser a cabeça do polvo, não começou com o PS e com José Sócrates, não tenho dúvidas disso”, frisou.

Questionada sobre se defende que essa reflexão se faça no congresso do final do mês, Ana Gomes diz que não tem de ser necessariamente no congresso, mas tem de ser feita. “O congresso é uma oportunidade para olhar para o futuro, e para o PS dizer aos portugueses como é que o partido se pode reforçar a si próprio, com instrumentos que reforcem a sua credibilidade e a dos políticos”, defende.

Como? “Adoptando comportamentos implacáveis em relação à corrupção”, responde Ana Gomes, defendendo que se aproveite a discussão em curso na Comissão da Transparência. Um dos pontos essenciais, na sua opinião, é a dedicação exclusiva dos titulares de cargos políticos: “Não é possível exercer bem os cargos políticos se não for a tempo inteiro e em dedicação exclusiva, mas têm de ser bem pagos e não podem recorrer a expedientes como as viagens pagas em duplicado, porque isso é que descredibiliza os políticos”, defende.

