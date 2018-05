28 de Abril

Pedro Adão e Silva, comentador

“Ou o PS repudia o comportamento daqueles que, em seu nome, desempenharam as mais altas funções ou perpetuar-se-á um espectro de suspeição sobre a identidade do partido e sobre quem em seu nome ocupa cargos políticos.”



2 de Maio

Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa

“Manuel Pinho já devia ter respondido à pergunta ‘é verdade ou não [que recebia do BES]’?”



Carlos César, presidente do PS

“Ficamos até enraivecidos com isto (…), com pessoas que se aproveitam dos partidos políticos.”



Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros

“São suspeitas sobre comportamentos que, a terem existido, significam crimes gravíssimos, mas eu não confundo suspeitas com acusações.”



João Galamba, porta-voz do PS

“Ver ex-dirigentes – no caso, um secretário-geral do PS que foi ex-primeiro-ministro – acusados de corrupção, branqueamento de capitais, etc. é algo que envergonha qualquer socialista.”



3 de Maio

Manuel Alegre, histórico do PS

“Tudo isto tem de ser revelado e discutido politicamente com seriedade e serenidade. O caldo de corrupção ainda está por aí.”



António Costa, primeiro-ministro e secretário-geral do PS

“Se essas ilegalidades se vierem a confirmar, serão certamente uma desonra para a nossa democracia. Mas se não se vierem a confirmar é a demonstração que o nosso sistema de justiça funciona”

