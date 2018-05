O projecto de resolução do PSD que prevê um mecanismo para permitir pagar provisoriamente as pensões de sangue até que se conclua o processo burocrático foi aprovado esta sexta-feira com os votos favoráveis do PSD, CDS e do BE. O PS, o PCP e o PEV abstiveram-se.

Na recomendação ao Governo, os sociais-democratas propõem que seja criado um mecanismo legal para permitir aos beneficiários das pensões de sangue (atribuídas às famílias por morte de militares ao serviço do Estado no estrangeiro) receberem o pagamento em 30 dias. O valor da pensão poderá ser acertado depois de concluído o processo de atribuição pelos serviços do Estado, prevê o diploma.

A bancada do PSD criticou a morosidade deste tipo de processos, lembrando o caso do sargento Paiva Benido, que morreu em Junho de 2017 no Mali, mas que o processo de atribuição da pensão à família demorou quase um ano.

A questão foi levantada pelo próprio líder da bancada do PSD, Fernando Negrão, no início de Abril, durante um debate quinzenal com o primeiro-ministro. Na altura, António Costa justificou a demora com os tramites próprios da instrução deste tipo de processos.

