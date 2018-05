Assistimos hoje, em Portugal, à indignação de uma Vestal, perante a iniquidade de um político, de seu nome Manuel Pinho. Essa Vestal chama-se Carlos César, lider parlamentar do PS - perdoem-me a troca de género, coisa de somenos, segundo o abalizado critério de Isabel Moreira - a sua indignação não tem limites e não me venham dizer que a dita Vestal colocou a sua família até à terceira geração no aparelho de Estado ou que recebeu reembolso de despesas não efectuadas, coisa que não acredito, pois, estando eu errado na minha crença, se Carlos César fosse Vestal nos tempos do Império teria um fim horripilante, mas, felizmente, que os tempos são outros....

Ezequiel Neves, Lisboa

Relações Influentes

Segundo a imprensa dos últimos dias, continuamos a viver de relações amistosas que servem favores entres pessoas influentes, com poder de decisão que se reflecte na vida dos cidadãos, não sendo muitas vezes decisões que vêem de encontro às necessidades e aspirações dos portugueses, mas derivam de atitudes benevolentes, onde invariavelmente quem perde é o cidadão que ano após ano, se vê confrontado com a actualização de preços de bens e serviços, que encarecem sem dó nem piedade, sendo o resultado da pouca transparência nas decisões tomadas.

O que é facto é que Portugal continua a ser um país de corruptos e corruptores, onde os maus exemplos vindos de cima, não ensinam nada de bom aos cidadãos, e a prova é que as alegadas quantias transferidas para um ex-membro de um governo, mais não é do que promiscuidade entre política, interesses instalados e alguns seres humanos, que por serem detentores de estatuto, se julgam acima dos demais cidadãos.

Quando as evidências provam a existência de esquemas obscuros que facilitam o enriquecimento dos seus intervenientes, é fácil perceber a razão porque muitas vezes temos uma justiça pouco funcional, onde a capacidade económica, é um factor decisivo nos argumentos que podem ilibar os envolvidos em actos que não mancham apenas a sua imagem, mas são um convite à continuação de práticas pouco dignas.

Américo Lourenço, Sines

Não aparecerá ninguém à altura do Glorioso?

Antes da derrota com o Tondela, contava-se já uma anedota sobre o mau momento do Benfica. Rui Vitória saudado, na Luz, por alguns (poucos) adeptos, aos gritos Rui Vitória, Rui Vitória, voltou-se para eles e disse: tratem-me só por Rui, porque a vitória já foi! E passando, agora, da ficção para o real, penso que o Rui também deve ir. Já escrevi, há tempos, neste jornal, que não é treinador para o Benfica e sugeri um estrangeiro para lhe suceder. Pelo que ouço e leio, fazem depender a sua continuidade no clube de garantir ou não a Champions, para a próxima época. Nada mais errado. A não ser que queiram, permitam-me a ironia, voltar a ter o pior desempenho de sempre na Europa. O destino de Rui Vitória deveria estar já traçado – fora com ele do Benfica! Leio, também, que, a nível de dirigentes, Rui Gomes da Silva esta disposto a avançar contra Luis Filipe Vieira. Mal por mal, deixem ficar este último. É o chamado mal menor. Mas que diabo um clube com a grandeza e mística do Benfica, que teve presidentes como Borges Coutinho, Bugalho, Jorge de Brito, Maurício Vieira de Brito e outros, estará confinado a Gomes da Silva ou Vieira? Não aparecerá ninguém à altura do Glorioso?

Simões Ilharco, Lisboa