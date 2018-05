O Governo venezuelano anunciou que vai assumir o controlo do Banesco, o principal banco privado do país, durante 90 dias e deteve 11 membros da administração, sob suspeição de "ataques" contra a moeda nacional, o bolívar venezuelano, que se desvaloriza um pouco mais todos os dias.

A detenção dos 11 dirigentes do Banesco foi anunciada pelo Procurador-Geral, Tarek William Saab, numa conferência de imprensa transmitida em directo na televisão. Os banqueiros Nicolás Maduro de favorecer, "por acção ou omissão", uma rede de transacções ilegais de câmbio existente na fronteira com a Colômbia e sustentada pelo preço do dólar norte-americano no mercado negro, através da qual muitos emigrantes venezuelanos enviam remessas aos seus familiares, diz o jornal espanhol El País.

Saab, no entanto, não apresentou provas destes crimes, nem aceitou responder a perguntas dos jornalistas, sublinha a agência Reuters. Mas afirmou que estas operações tinham o objectivo "de derrubar a moeda venezuelana".

Mas após estas detenções, o vice-Presidente da Venezuelano, Tareck El Aissami, anunciou que passariam a ser autorizadas casas de câmbios – que já não existiam há mais de dez anos na Venezuela. No entanto, poderão apenas existir na fronteira e zonas económicas especiais.

Ao câmbio actual, um euro corresponde a 82.607 bolívares. Mas o dólar vale cerca de 800 mil bolívares no mercado negro. As redes económicas clandestinas operam no país numa lógica de mercado negro com taxas de câmbio extravasadas, têm impacto na inflação e na estabilidade económica do país.

Há muito tempo que académicos e economistas aconselham a Venezuela a mudar a sua estratégia monetária, cambial e fiscal. Nicolás Maduro manteve em vigor um regime severo de controlo cambial, herdado do anterior Governo de Hugo Chávez, que dá origem a negócios ilegais como o contrabando e gera hiperinflação.

Os administradores do banco terão sido convidados para uma reunião e, de seguida, detidos pela Direcção-Geral de Contra-Inteligência Militar – os serviços secretos venezuelanos. Tudo isto acontece nas vésperas das eleições presidenciais, marcadas 20 de Maio, que os partidos opositores dizem ser uma farsa.

O Governo de Nicolás Maduro anunciou que vai nomear um novo conselho de administração para o banco, presidido pela vice-ministra das Finanças, Yomana Koteich, para liderar a intervenção administrativa e "para garantir o pleno funcionamento e a continuidade da prestação de serviços", segundo um comunicado divulgado pela televisão estatal.

O presidente do Banesco, Juan Carlos Escotet, que vive em Espanha, classificou as detenções como uma reacção "desproporcionada", e disse que ia apanhar um avião para Caracas para libertar os seus administradores. " Vou bater em todas as portas para que o problema seja esclarecido e eles sejam libertados", disse Escotet, num vídeo publicado na rede social Twitter, diz a Reuters.

De acordo com o vice-Presidente Tareck El Aissami, as investigações em curso forçaram o governo a congelar 1133 contas bancárias ilegais, das quais 90% pertenceriam ao Banesco.

