Gul seria o perfeito anti-Erdogan, mas a oposição não o convenceu

A Turquia vai a votos mais uma vez a 24 de Junho, numas eleições que foram antecipadas em mais de um ano, e vai votar sob o signo das alianças pré-eleitorais. Se o partido de Recep Tayyip Erdogan se aliou aos nacionalistas de extrema-direita para tentar garantir a vitória, a oposição formou um bloco heterogéneo. Mas falhou na missão de apoiar um candidato único à presidência, embora toda a gente na Turquia saiba quem poderia ser o único político com reais hipóteses frente a Erdogan: o ex-presidente Abdullah Gul.

PUB

O Partido Republicano do Povo (CHP, centro-esquerda), o maior da oposição, admitiu apoiar Gul – que, na verdade, é um dos fundadores do Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP), com Erdogan, de quem se tem distanciado, assumindo posições muito mais moderadas.

"Há 60 a 65% de eleitores nacionalistas ou conservadores na Turquia. A maior parte tem um preconceito anti-CHP. Por isso é que a direcção do partido admitiu seriamente a hipótese Gul. Em todas as sondagens, ele é a única figura capaz de derrotar Erdogan", disse Asli Aydintasbas, do European Council on Foreign Relations, na sua coluna no jornal Cumhuriyet.

PUB

Mas terão vencido as divisões no seio desta aliança pré-eleitoral, que junta o novo partido nacionalista que disputa o voto da extrema-direita, o Partido do Bem (Iyi, cuja líder, Meral Aksener, está a recolher assinaturas para se candidatar à presidência), e a pequena formação pró-islâmica Partido da Felicidade.

Foi o próprio Gul quem anunciou que não iria participar nas eleições – embora tenha sido noticiado que o chefe do Estado-maior das Forças Armadas aterrou de helicóptero no jardim do ex-Presidente para o impedir de anunciar a candidatura, escreveu no Al-Monitor Pinar Tremblay, professora convidada na Universidade Politécnica da Califórnia em Pomona.

Outro nome acabou por ser escolhido pelo CHP: Muharrem Ince, um professor de Física do ensino secundário de 53 anos, sem a capacidade de união que teria Abdullah Gul.

Numa segunda volta com Gul, o Partido Democrático do Povo (HDP), pró-curdo, que tem sido alvo de intensa perseguição, poderia apoiá-lo. Mas não abdicou de apresentar o seu próprio candidato – Selahattin Demirtas, detido desde Novembro de 2016 sob acusações de terrorismo, como muitos outros deputados e autarcas a minoria curda.

Foto Selahattin Demirtas está preso desde Novembro de 2016 SEDAT SUNA/EPA

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Se Demirtas, líder do partido até Fevereiro, for considerado culpado pela Justiça turca de todos os crimes de que é acusado, poderá ser condenado a 142 anos de prisão.

Advogado, conhecido como o "Obama curdo" e com a aura de ser um dos poucos interlocutores autorizados a visitar na prisão Abdullah Öcalan (o líder do ilegalizado Partido dos Trabalhadores do Curdistão, considerado uma organização terrorista, preso desde 1999), Demirtas teve 9,8% dos votos quando se candidatou em 2014 contra Erdogan. É um dos poucos rostos novos e influentes na política turca nos últimos anos.

Mas não é sequer claro como poderá ser autorizado a apresentar a sua candidatura – e muito menos como poderá fazer campanha a partir da prisão de Edirne, perto da fronteira com a Bulgária e a Grécia.

PUB