Os Estados Unidos vão congelar os fundos destinados à organização não-governamental Defesa Civil da Síria, mais conhecida por Capacetes Brancos. A informação foi avançada pelo líder da ONG, Raed Saleh, à CBS News.

Saleh garantiu ainda que desconhece as razões que levaram a esta decisão do Departamento de Estado norte-americano, lembrando que, em Março, foram realizadas várias reuniões entre responsáveis dos Capacetes Brancos e o departamento que foram “muito positivas”.

A organização conta com 3000 voluntários a operar na Síria em missões de resgate desde o início do conflito. Cerca de um terço dos fundos da organização têm origem nos EUA, pelo que Saleh admite, em declarações à CBS News, que “este desenvolvimento é muito preocupante”. “Em última análise, isto vai ter um impacto negativo na capacidade dos trabalhadores humanitários de salvar vidas”.

O líder da organização admitiu que ainda não recebeu nenhuma notificação formal sobre a decisão, mas os responsáveis no terreno afirmam que os fundos foram cortados e que não os recebem há várias semanas.

A CBS dá conta de que o Departamento de Estado não respondeu às suas questões, mas a Newsweek cita uma fonte oficial que afirmou que o departamento está a “rever” os programas de ajuda na Síria a pedido do Presidente, Donald Trump.

