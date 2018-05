O vulcão Kilauea, no Havai, Estados Unidos, entrou nesta sexta-feira de novo em erupção depois de vários sismos e a lava está a aproximar-se das áreas residencias, que vão ser evacuadas. As autoridades do Havai expandiram as ordens de evacuação das zonas urbanas em resposta à erupção do vulcão Kilauea, no Havai, onde dez mil habitantes foram já instados a sair de casa.

De acordo com as autoridades, todos os residentes da subdivisão de Leilani devem abandonar imediatamente as suas casas, uma ordem que estava limitada anteriormente a uma parte do bairro.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) alertou que áreas abaixo do declive da erupção estão sob risco de serem totalmente cobertas por lava.

A Ilha Grande, no Havai, tem sido palco nos últimos dias de enorme actividade sísmica, pelo que as autoridades já haviam alertado para a possibilidade de erupção do vulcão.

Na quinta-feira, um sismo de magnitude 5,5 na escala de Richter abalou o distrito de Hualien, sem que tenham sido registados vítimas ou danos materiais, indicaram os serviços meteorológicos.

As erupções do Kilauea, um dos maiores vulcões do mundo, têm sido frequentes desde 1983.

