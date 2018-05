As versões não podiam ser mais distintas. Cristina Martins, a militante do Partido Socialista da secção da Sé Nova (Coimbra) que denunciou a existência de fichas falsas em 2011, contrariou na manhã desta sexta-feira muito do que os dois arguidos ex-responsáveis do PS de Penela tinham dito antes em tribunal.

PUB

O ex-presidente da concelhia de Penela, Renato França, e o antigo secretário coordenador, Rui Horta, estão a ser julgados no Tribunal de Coimbra pela alegada prática de um crime de falsificação de documento na forma continuada.

Segundo o Ministério Público, os arguidos falsearam 52 fichas de inscrição no PS para condicionar as eleições para a distrital do partido em 2012 (que opôs Pedro Coimbra, hoje deputado na Assembleia da República, a Mário Ruivo) e para secretário-geral em 2013, em que António José Seguro derrotou Aires Pedro. Nesses actos eleitorais, a acusação refere ainda que os arguidos introduziram boletins de voto desses militantes e forjaram a sua assinatura nos cadernos eleitorais.

PUB

A militante foi ouvida na qualidade de assistente do processo e recordou que denunciou a situação à direcção nacional do partido depois de ter verificado que estavam a entrar fichas com “datas de nascimento de 1890”, por entender “que estava em causa a democracia”.

Os endereços de residência também lhe suscitaram dúvidas, quando começaram a surgir moradas nos números “um, dois e três das Escadas Monumentais”, em Coimbra. “Presumo que fosse nos degraus”, ironizou.

Sobre Fernando Pereira, o homem que terá entregado as 52 fichas de novos militantes aos arguidos, a assistente contou que ele apareceu na secção da Sé Nova acompanhado por Carlos Cidade (então vereador sem pelouro em Coimbra) e que tinha como “perfil” angariar “muitos militantes” só para uma facção – a de Pedro Coimbra.

Já perto do final da manhã, o juiz Rodrigo Costa teve que interromper a troca de argumentos entre o advogado dos dois arguidos, José Ferreira da Silva e Cristina Martins.

Ferreira da Silva é também militante socialista, tendo integrado a Comissão Nacional de Jurisdição do PS, órgão que assinou a expulsão de Cristina Martins do partido em 2014, na sequência da denúncia pública da existência de fichas falsas. A decisão seria revertida no mesmo ano por imposição do Tribunal Constitucional. O advogado é também o actual líder do grupo do PS na Assembleia Municipal de Coimbra e apoiou este ano a reeleição de Pedro Coimbra para a distrital do PS.

“Isto não é a sede de um partido político, nem de concelhia, ou lá como lhe chamam. É uma sala de audiências. Não é para entrar em diálogo”, advertiu o magistrado. E prosseguiu pouco depois: “Já vi que os dois gostam muito de conversar, mas podem fazê-lo lá fora”.

A manhã tinha começado com o que restava do depoimento de Rui Horta que, confrontado com cópias das fichas, não soube identificar se as caligrafias eram discrepantes, referindo apenas que não correspondem à dele. Disse também que não detectou problemas porque não analisou as fichas. O advogado da assistente, Marcos Júlio, também levantou questões sobre o facto de as fichas terem o campo do nome preenchido com uma caneta e a morada com outra, mas Rui Horta disse que tal não lhe chamou a atenção.

Sobre a fiscalização dos dados, negou que esse trabalho fosse da sua responsabilidade, acrescentando que, caso não aceitasse algumas inscrições “seria acusado de estar a bloquear a participação” de militantes.

Cristina Martins, que foi secretária coordenadora da secção da Sé Nova entre 2003 e 2010 e apoiante de Mário Ruivo na disputa com Pedro Coimbra em 2012, garantiu ao tribunal que aprovou fichas das duas facções.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Questionada pela procuradora do Ministério Público Vera Oliveira, a assistente garantiu também que as novas inscrições deviam ser alvo de escrutínio pela secção. “Por isso é que, quando [o militante] é proposto, ele está seis meses sem poder votar”, para que se faça a verificação e se veja “se está dentro dos ideais do partido”. “Ou se aprende”, retorquiu a procuradora.

Os dois arguidos tinham garantido apenas ter sabido da candidatura de Pedro Coimbra à distrital do partido quando este a apresentou publicamente, dois meses antes das eleições, em Junho de 2012. “As candidaturas começam muito antes. Não tenho dúvidas”, garantiu Cristina Martins, referindo que no início de 2011 tomou um café na Praça da República com Pedro Coimbra, que quereria contar com o seu apoio.

O processo agora em julgamento vem na sequência de outro relativo às fichas falsificadas no PS de Coimbra., em que estavam envolvidos 18 militantes. O Ministério Público decretou a suspensão provisória do caso em que estavam envolvidas figuras como o presidente da câmara de Soure Mário Nunes, ou o ex-deputado Rui Duarte.

PUB