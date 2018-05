Lisboa veste-se de cor a partir de Maio graças aos jacarandás. Este ano tem sido uma excepção devido à meteorologia que não se decide a deixar as árvores florirem com força. Mas foi este ano que o departamento de comunicação do Ritz Four Seasons se lembrou de um chá diferente para oferecer, por exemplo, às mães no dia que as comemora.

PUB

Quando a ideia surgiu e foi enviada para os vários departamentos, a primeira resposta chegou da parte da área de segurança e higiene alimentar: os jacarandás não são comestíveis, conta divertida Diana Castello Branco, da comunicação do hotel. A ideia não era comê-los, mas que aqueles servissem de inspiração para criar um chá das cinco com personalidade para ser oferecido aos hóspedes, e também a quem vem de fora, numa altura do ano em que a cidade está florida e os jacarandás antecipam o Verão.

No bar, das mãos de Laísa Ferreira nasceu um cocktail (16 euros) com gin, amoras e framboesas, servido num copo de Martini. A cor do Pantone deste ano é a ultra violet, por isso, o cocktail foi baptizado com o número desse tom: 18 3838.

PUB

Foto

Quanto ao chá (45 euros) a proposta é gengibre, limão e menta. Já os doces nasceram das mãos e da imaginação do chef pasteleiro Fabian Nguyen que vem até à sala para descrever cada uma das coloridas e pequenas criações. Além dos tradicionais scones com compota de framboesa e mascarpone de lima, há tartelettes au cassis, choux de framboesa, petit gateaux de mirtilos, pequeníssimos macarons lilás, mini éclairs glaceados de cor púrpura e recheados com uma leve mousseline de baunilha e troncos de chocolate. "Fizeram-nos um desafio para fazer um chá da tarde com jacarandás e fizemos tudo com esta cor", resume Nguyen.

Foto

Mas os jacarandás também serviram de inspiração ao spa do Ritz Four Seasons, onde há uma massagem com o nome Jacarandá em Flor, criada pela head-terapist Catarina Pereira. Trata-se de um tratamento, massagem corporal e uma máscara para as mãos, onde são usados produtos da marca portuguesa Benamôr – a manteiga corporal de jacarandá e o creme de mãos.

O Ritz lança ainda um desafio para quem queira ganhar um chá da tarde para duas pessoas: durante este mês, os interessados podem fotografar os jacarandás da cidade, partilhar a imagem no Instragram com a localização e a hashtag #FSLisbonJacarandas. Depois é só esperar, quem sabe, não é escolhido?

Chá da tarde: 45 euros

Cocktail 18 3838: 16 euros

Massagem Jacarandá em flor:

50 minutos: 155 euros

80 minutos: 200 euros

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Reservas:

Chá ou cocktail - telefone 213 811 400

Massagem - telefone 213 843 005

Morada:

Hotel Ritz Four Seasons

Rua Rodrigo da Fonseca, 88, Lisboa

O Fugas experimentou o Chá de Jacarandás a convite do Hotel Ritz Four Seasons

PUB