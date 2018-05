A Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução promove esta sexta-feira e sábado as suas jornadas científicas num encontro na Figueira da Foz e, em colaboração com o Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, elaborou uma BD para o jornal PÚBLICO com os factos essenciais sobre fertilidade.

As jornadas da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução incluem sessões sobre a criação de ovócitos in vitro (em laboratório), os modelos de actuação nos casos que associam a obesidade à infertilidade feminina, a fragmentação do ADN dos espermatozóides, novos tratamentos para a infertilidade, técnicas de preservação da fertilidade dirigidas a mulheres que decidem adiar a maternidade, perspectivas de futuro da PMA, e muito mais.

No centro das atenções estará seguramente a discussão sobre o fim do anonimato nas doações de gâmetas e embriões, ditado recentemente por um acórdão do Tribunal Constitucional.

Coordenação e texto da BD: Teresa Almeida-Santos, João Ramalho-Santos

Ilustração: Rui Tavares