O fim do prazo dado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) para a conclusão do inquérito no âmbito da Operação Ciclone está agendado para o próximo dia 10 de Maio, mas a PGR poderá prorrogar esta data. A notícia é avançada nesta sexta-feira pelo Jornal Económico. O semanário escreve que a procuradora Joana Marques Vidal deverá prorrogar o prazo por mais um ano.

O pedido para prolongar o inquérito por “um prazo adequado” nunca inferior a 12 meses foi, segundo o Jornal Económico, feito pelos procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto. A decisão deverá ser tomada nos próximos dias. O PÚBLICO contactou a PGR, que se limitou a responder que a informação disponível do processo fala apenas do prazo de dez meses estabelecido em Julho de 2017 — e que terminará na próxima semana. “Este prazo poderá ser prorrogado, a título excepcional, mediante requerimento fundamentado do magistrado titular”, acrescenta ainda a PGR.

No entanto, quando o PÚBLICO insistiu em saber se este prazo será alterado, a assessoria da Procuradoria-Geral da República não quis comentar, não desmentindo que possa estar em cima da mesa uma extensão do prazo para a conclusão do inquérito.

A Operação Ciclone investiga os contratos de compensação entre o Estado e a EDP sob a forma de Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC), criados em 2004, no Governo Durão Barroso, e que entraram em vigor em 2007, durante o Governo de José Sócrates.

A investigação decorre desde Outubro de 2012, mas só foi tornada pública em Junho de 2017. Manuel Pinho e António Mexia são os principais arguidos.

