Há tempos foi conhecido o anuário da época desportiva de futebol 2016/17, em boa hora surgido de uma parceria Liga de Futebol/EY, Ernst & Young. Nele se refere que esta actividade contribuiu com 456 milhões de euros para o PIB, por via de infra-estruturas, emprego e impostos directos. Seria largamente superior se lhe adicionássemos os impactos indirectos, em sectores como o turismo e a restauração, os transportes, a comunicação e as apostas desportivas. Em qualquer caso, é apreciável o seu quinhão para a fnb pm (“felicidade nacional bruta a preços de mercado”) e o facto de ser uma actividade em que exportamos, com qualidade, vitórias, jogadores e técnicos.

PUB

Benfica, FC Porto e Sporting concentraram 76% da globalidade das receitas totais e 79% das despesas globais. Esta assimetria tem-se acentuado em todos os vectores. Aqui apenas destacaria a enorme diferença entre os seus direitos televisivos, que são cerca de 15 vezes maiores dos que são detidos pelos clubes a meio da tabela, conforme nos indicou um também recente relatório da UEFA (em Inglaterra o ratio é de 1,3, em Itália de 3,3 e o mais perto de nós é a Espanha com 4,1!).

Os maiores clubes continuam a ter elevadas dívidas e avultado passivo ou a antecipar proveitos futuros (algumas vezes, bem para além do mandato eleitoral). Alguma opacidade das contas é, não raro, “estratégica”. Houvesse rating e, por certo, ver-se-iam “gregos” na escala “junk” das letrinhas que, implacavelmente, as agências de notação lhes assinalariam.

PUB

IPSIS VERBIS CITAÇÃO: “Não venha com a problemática, que eu tenho a solucionática” (Dadá Maravilha, ex-futebolista brasileiro, nascido em1946) OXÍMORO: Estádio cheio de cadeiras vazias HIPÉRBOLE: Fuzilou-se o guarda-redes num jogo que mais parecia uma batalha, com o inimigo entrincheirado e massacrado na defensiva, sujeito a fogo cerrado de petardos e bombas e contra-ataques mortíferos. Houve prolongamento e morte súbita METÁFORA: Depois da chicotada, meteram a carne toda no assador PLEONASMO: A equipa tem a posse da bola

Em suma, trata-se de uma realidade sobre a qual se deve reflectir profundamente, num tempo em que o poder nos clubes ainda se alimenta de quimeras, emoção e do “chutar para a frente” as dificuldades e as obrigações (literalmente no caso do SCP).

Por outro lado, a atmosfera em redor do nosso futebol está a atingir perigosos níveis de desregulação, inquinamento e poluição.

SCIENTIA AMABILIS Foto Physalis L. Trata-se de uma herbácea subarbustiva, com várias espécies, da família das Solanáceas (a que pertencem, por exemplo, a batata, o tomate e o tabaco). Tem vários nomes comuns, como alquequenge e tomate-capucho. É sobretudo conhecida pelo seu simpático e belo fruto, em tons predominantemente alaranjados. Escolhi-a porque, escrevendo hoje sobre futebol, há um ponto em comum: o seu fruto e o principal instrumento do futebol são uma bola. Neste caso, uma pequena bola, bem menor do que o esférico com que se chuta no futebol. Esta pequena baga está envolta numa suave cobertura membranosa e protectora em forma de uma delicada lanterna. O sabor do fruto é de difícil definição, pelo menos para mim: doce quanto basta, ácido quanto se suporta, exótico quanto atractivo. Está cada vez mais difundido como fruto comestível natural ou em compotas, para além de ser altamente decorativo. Com mousse de chocolate é delicioso. Dizem que tem muitas propriedades medicinais. O seu primeiro produtor é a Colômbia.

É lastimável este tempo de necrose desportiva e de patologia destrutiva. E se, a nível de selecções, somos campeões europeus, no plano do ranking das equipas estamos no plano descendente e a cavar o fosso para as principais ligas (ainda que aqui haja outras razões poderosas e financeiras exógenas).

Vemos, em progressão logarítmica, o efeito nocivo de programas e comentários em certos canais televisivos de notícias. É até confrangedor ver pessoas respeitáveis no meio de touradas de sangue onde só falta o bicho. Ali, com mais ou menos desrespeito ou parlapatice, o que importa é excitar a discussão pela discussão, dar argumentos de ódio para ouvintes mais propensos à acefalia, repetir imagens de “enorme importância” vezes sem conta até se ficar nauseado. Os oráculos que se lêem debaixo de ecrãs, divididos aparvalhadamente em três ou quatro partes, são um pré-incitamento à violência. Propaga-se incontroladamente o mau exemplo, a acendalha lançada para cima de fogo tão artificial, quanto teatral. Pedagogia do bom exemplo é coisa rara, com direito, quando muito, a rodapés ou fugidios momentos.

Entretanto, como no Titanic, canta-se (insulta-se) e baila-se (finta-se) ao som da Ramona, não se dando conta que o desastre de uns ou de outros é o desastre de todos.

Os clubes, no que ao futebol profissional diz respeito, metamorfosearam-se em Sociedades Anónimas Desportivas (SAD), mas estão agora a regredir em aspectos fundamentais de ética desportiva, comunicacional e social. Não são capazes de enxergar que o seu muito competitivo “core business” (vencer) não é incompatível, bem pelo contrário, com a cooperação em aspectos comuns e basilares da sua actividade ou, como agora sói dizer-se, da sua indústria.

Todos os dias, de uma maneira ou de outra, com uns mais do que outros, com réplicas e tréplicas em versão Facebook ou similar, dirigentes, funcionários directores de comunicação ou de outro qualquer ofício insinuam, blasfemam e agridem-se sem a mínima urbanidade e decoro. Alguém imagina noutra qualquer actividade isto acontecer? O que seria, por exemplo, na banca, nos seguros, na distribuição, se todos os dias acontecessem coisas semelhantes?

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

É bom ter presente um ponto que, só por si, deveria emudecer a fanfarronice e erradicar a irresponsabilidade de quem acha que as SAD são um qualquer “brinquedo”: é que as SAD estão cotadas em bolsa e sujeitas à supervisão da CMVM.

Pois aqui o que excita é o alimento para claques sôfregas, os comentários de tudo menos dos jogos em si, as invectivas de hordas de agitadores de toda a sorte e o carrossel de denúncias ditas anónimas (!), tudo com o estranho silêncio das autoridades públicas, apesar do inglório, ainda que sério, esforço da Federação de Futebol.

Está-se a brincar com o fogo, sabendo-se que uma parte cada vez mais significativa das receitas dos chamados grandes advêm de patrocínios comerciais e de direitos televisivos que, obviamente, pagam um determinado preço contratual em função da reputação, do prestígio e do retorno dos recursos investidos. Fala-se agora de “marcas”, mas não se cuida da sua sustentabilidade.

PUB