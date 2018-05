A seleção portuguesa de futebol de sub-17 empatou (0-0) nesta sexta-feira com a Noruega, em jogo da primeira jornada do Grupo B da fase final do Campeonato da Europa da categoria, que está a decorrer em Inglaterra.

O encontro entre Portugal, que já se sagrou campeão europeu por seis vezes, em 1989, 1995, 1996, 2000 - no formato de sub-16 -, 2003 e 2016, e a Noruega, que nunca conseguiu chegar ao pódio, realizou-se na cidade de Walsall.

O outro encontro do agrupamento, entre as selecções da Eslovénia e da Suécia, vai disputar-se ainda esta sexta-feira, no estádio St. George's Park, em Burton-on-Trent, com início às 19h.

Portugal volta a entrar em campo frente à Eslovénia na próxima segunda-feira.

