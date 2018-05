O Glasgow Rangers anunciou esta sexta-feira a contratação de Steven Gerrard, histórico futebolista do Liverpool, que assinou com o clube escocês o seu primeiro contrato como treinador profissional, válido por um período de quatro épocas.

"Estou ansioso para começar esta nova aventura no Rangers. Queremos continuar a somar êxitos sobre as muitas conquistas do clube", disse Steven Gerrard, de 37 anos, ao sítio oficial do emblema de Glasgow na Internet, que substitui no cargo o seu compatriota Graeme Murty.

O clube, que integra os portugueses Bruno Alves, Candeias, Dálcio e Fábio Cardoso, dispensou o treinador Graeme Murty, que tinha sucedido a Pedro Caixinha, dois dias depois de ter sido goleado por 5-0 no terreno do rival Celtic, que assegurou o sétimo título de campeão consecutivo.

Gerrard, antigo médio da selecção inglesa, que representou por 114 vezes, e do Liverpool, ao longo de 17 anos, terminou a sua carreira de jogador em 2016, no LA Galaxy, nos Estados Unidos, para começar a sua carreira de treinador.

Desde Fevereiro de 2017, Steven Gerrard treinava as camadas jovens dos "reds". Em 17 temporadas, o médio inglês nunca ganhou um título da Premier League, mas capitaneou o Liverpool na conquista da Liga dos Campeões, em 2005.

