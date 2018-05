O Sp. Braga empatou (1-1) esta sexta-feira na recepção ao Boavista, em jogo de abertura da 33.ª jornada da I Liga, perdeu as possibilidades de chegar ao segundo lugar da tabela - posição que lhe permitiria ir à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O jogo em Braga terminou de forma dramática, com um penálti falhado por Dyego Sousa aos 90'+5'.

Yusupha marcou (45') para o Boavista, equipa que somava sete derrotas consecutivas na condição de visitante. Mas o africano acabaria por precipitar a quebra dos "axadrezados", ao ser expulso (68') por atingir na face, com o cotovelo, o central Raúl Silva.

Um erro do defesa brasileiro tinha estado na origem do golo do Boavista, mas Raúl Silva redimiu-se, já com os portuenses reduzidos a dez unidades, com um passe para Esgaio, que serviu Dyego Sousa, com este a fazer o oitavo golo da sua conta pessoal. E o avançado só não chegou ao nono porque falhou o penálti que garantiria os três pontos, acertando na barra.

O Sp. Braga conseguiu apenas evitar a derrota, mas falhou a quarta vitória consecutiva e a possibilidade de pressionar um pouco mais Sporting e Benfica.

Agora, com 75 pontos, o Sp. Braga pode chegar aos 78, caso vença em Vila do Conde. Mas isso será insuficiente para os bracarenses chegarem ao segundo lugar.

