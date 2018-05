Rui Vitória terminou a conferência de imprensa de antecipação do derby com o Sporting, dizendo o "onze" que o técnico do Benfica pensa que os "leões" vão apresentar. Um cheirinho a mind games, tão ao gosto do treinador rival, Jorge Jesus. Mas Rui Vitória também foi fustigado com questões sobre o mau campeonato dos "encarnados" e aí também foi frontal: "Não sou um rato do porão para fugir daqui para fora."

Começando de mansinho, lembrando que o jogo de sábado, com o Sporting, é um derby e, só por isso, com características especiais, Rui Vitória não abriu o jogo em relação aos jogadores que estão em dúvida, devido a problemas físicos, no possível "onze" benfiquista. Mas foi quando foi questionado sobre se Jonas tem feito falta nesta ponta final de campeonato, que o técnico começou a jogar ao... ataque.

"Estamos a falar de um jogador que é o melhor marcador do campeonato português. Se me perguntar se queria perder este jogador, claro que não, mas nunca me viram aqui a lamentar", declarou Vitória.

Para depois, viriam as declarações mais contundentes, garantindo que o seu lugar à frente do comando técnico dos "encarnados" não está em causa. "Tenho contrato com o Benfica por mais dois anos. Tenho enorme prazer em representar este clube. Quando vim para o Benfica, não disse que vinha ganhar nada. Não ganhando cinco em cinco, vamos tentar ganhar quatro em cinco. Não sou um rato do porão para fugir daqui para fora. Estou a preparar a próxima época já há muito tempo, se calhar já desde Janeiro. Se me perguntarem onde vamos tomar o pequeno almoço nos EUA [pré-época] digo-vos. Se me perguntarem quanto tempo demora o autocarro do aeroporto a St James Park digo-vos", ripostou.

E, sem se deter, Rui Vitória continuou: "Não meto aqui as medalhas ao peito mas se tiver que meter meto. Tenho seis títulos no Benfica, já fiz entrar muitos milhões no Benfica. Este ano não correu bem, tudo bem. Está a ser anormal porque [o Benfica] ganhou quatro vezes. O Benfica se calhar está a fazer uma das melhores décadas da sua história. Seis títulos em três anos. Há muitos treinadores neste país a fazerem isto? Há muitas equipas a fazer isto? Não há."

Para o fim ficou o tal anúncio do "onze" provável do Sporting para o jogo de sábado - "um jogo importante, contra uma boa equipa que não atingiu o objectivo que queria". Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão, William, Battaglia, Gelson, Acuna, Bruno Fernandes e Bas Dost. Sábado, ver-se-á se Rui Vitória acertou.

