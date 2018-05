O saltador Pedro Pablo Pichardo bateu nesta sexta-feira o recorde nacional do triplo salto, que estava na posse de Nelson Évora, ao vencer a prova do meeting de atletismo de Doha, da Liga Diamante, com 17,95m.

O português de origem cubana, naturalizado em 7 de Dezembro passado, deixou o campeão olímpico e mundial, o norte-americano Christian Taylor, em segundo, com 17,81m. A marca agora conseguida no Qatar coloca-o também como líder mundial do ano.

Évora também esteve em Doha, para ser quarto, com 17,04m.

O anterior recorde nacional era de 17,74m e fora feito por Nelson Évora em 2007 em Osaca, Japão, quando se sagrou campeão mundial.

