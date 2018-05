Numa época longa que está quase a terminar, diz Jorge Jesus, já não há muito que se consiga esconder dos adversários. Mas... "A jogar às cartas, às vezes também fazemos bluff. Os treinadores têm a sua estratégia e durante o jogo podem lançar jockers. Não havendo uma certeza absoluta, quanto mais equilíbrio houver nos jogos, mais estratégias os treinadores têm. O treinador do Benfica também tem as suas. Mas já não há muito a esconder", observa o técnico do Sporting na conferência de imprensa de antecipação do derby deste sábado, em Alvalade, frente ao Benfica.

Pela natureza do jogo deste sábado, garante Jesus, o momento anímico de cada uma das equipas não fará a diferença. "Quem está melhor ou pior, na minha experiência, isso não tem muita influência, a rivalidade, a responsabilidade e a paixão ultrapassa o momento de quem está melhor ou pior. E não tenho a certeza de quem está melhor ou pior", diz o técnico "leonino".

E o maior desgaste dos jogadores do Sporting, que têm mais minutos nas pernas que os do Benfica? Jesus diz que também não será por aí: "Vamos fazer quase mais uma volta de jogos que o Benfica. A equipa do Sporting está muito apaixonada e o facto de ter mais jogos também não se vai notar no derby. Tu queres jogar estes jogos e isso ultrapassa todo o cansaço. Temos sabido gerir bem esta questão e já dei os parabéns aos jogadores, parece que estão a começar a época. Sinto-me um treinador feliz e orgulhoso."

Jesus diz que William Carvalho, Jeremy Mathieu e Cristiano Piccini estão clinicamente aptos para jogar neste sábado e irão ser convocados. Sem certezas, o técnico "leonino" acha que Jonas, seu antigo jogador no Benfica, também vai estar presente no derby. "Acho que vai jogar. É um feeling", observa.

Este é um derby que irá manter o seu vencedor pelo menos mais um dia na luta pelo título, mas também pode fazer a diferença nas contas de tesouraria pelos milhões que a participação na Liga dos Campeões atribui. E não só. "Matematicamente ainda é possível, mas acho que o FC Porto tem tudo para ser o campeão. Claro que a segunda posição é muito importante, pela pasta, não é pasta massa italiana, é pasta euros, e o ranking das equipas. O Sporting está em desvantagem em relação aos rivais. Conta o ranking dos últimos dez anos, eu tenho nove [seis no Benfica, três no Sporting], estamos a recuperar o Sporting no ranking, recuperou 20 lugares desde que cheguei."

E o FC Porto, será um campeão justo? Jorge Jesus responde, claro, sem a certeza das contas finais. "Quem for campeão será justo vencedor porque foi melhor. Quem não conseguiu sabe que não esteve ao nível em determinados momentos. Qualquer destas três equipas podem fazer mais de 80 pontos."

Um dos mais utilizados do Sporting esta época é o médio argentino Rodrigo Battaglia, que está numa lista de potenciais convocados de Jorge Sampaoli para o Mundial do próximo Verão, na Rússia. O técnico "leonino" diz que está orgulhoso da evolução do médio desde que chegou a Alvalade no início da época: "Está na pré-convocatória da Argentina, o que já é muito importante para ele. Quando o fomos buscar, achávamos que tinha um potencial para a posição que ele tem feito, de médio mais defensivo. Tem crescido do ponto de vista táctico, é um jogador mentalmente muito forte e inteligente. É fácil passar-lhe uma estratégia, tem crescido no Sporting, tem melhorado muito e estou feliz por ele. Ele merece ter sorte."

