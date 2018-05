A época futebolística de 2018-19 inicia-se no primeiro fim de semana de Agosto com a Supertaça, uma semana antes do início da I Liga, que termina em 19 de Maio, seguindo-se, a 26, a final da Taça de Portugal.

PUB

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta sexta-feira o calendário oficial, que, como tradicionalmente, se vai iniciar com a disputa da Supertaça Cândido de Oliveira, prova que opõe o campeão nacional ao vencedor da Taça de Portugal.

Para o fim de semana seguinte, de 11 e 12 de Agosto, está previsto o arranque da I Liga, cuja derradeira ronda está agendada para 18 e 19 de Maio de 2019, antecedendo a final da 79.ª edição da Taça de Portugal, marcada para 26 de Maio.

PUB

O Campeonato de Portugal tem início a 12 de Agosto e fim a 23 de Junho de 2019, enquanto o estreante campeonato de sub-23 vai ser disputado a partir de 18 de Agosto, tendo a fase de apuramento do campeão a sua conclusão a 1 de Maio de 2019 e a fase de manutenção a 18 de Maio.

PUB